Tự uống thuốc hạ sốt khi sốt xuất huyết, coi chừng tử vong

TP.HCM có ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần thứ 35, thành phố ghi nhận 543 bệnh nhân mắc SXH, tăng 16 ca so với tuần trước đó. Số ca bệnh SXH từ đầu năm đến nay là 11.404 ca. So với cùng kỳ năm 2019, số ca bệnh giảm 71,8%. Trong đó, có một ca bệnh nữ (16 tuổi, ngụ quận 7) tử vong vào ngày 8-8 do mắc SXH. Trước đó, bệnh nhân được đưa vào BV Quận 4 cấp cứu và tình trạng chuyển biến xấu nên được chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới điều trị tiếp nhưng không qua khỏi. Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 40 ổ dịch sốt xuất huyết phát sinh ở 31 xã, phường thuộc 13/24 quận, huyện.