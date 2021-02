Vị bác sĩ sửa “lỗi” tạo hóa cho hàng ngàn trẻ em

Ân nhân suốt đời Nhiều gia đình bệnh nhi khi phẫu thuật ổn, trở về với cuộc sống đời thường vẫn luôn nhắc về BS Lê Thanh Hùng như một ân nhân. Chị Thanh (tên đã được đổi) đề nghị giấu danh tính khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại để nghe chia sẻ về hành trình sửa lỗi tạo hóa cho con và cơ duyên gặp BS Hùng. Bé An - con chị Thanh (tên nhân vật đã được đổi) sinh ra với dị tật lỗ tiểu thấp, phải đi tiểu ngồi. Lo ngại con mặc cảm, chị âm thầm giấu họ hàng đưa bé đi chữa trị từ Nam chí Bắc từ khi con mới được 3 tháng tuổi nhưng không thành công. Sẹo cũ chồng lên sẹo mới khiến cuộc phẫu thuật sau càng phức tạp và nguy cơ thất bại càng cao. Trong lúc tuyệt vọng, tình cờ chị được một phụ huynh chia sẻ thông tin về BS Hùng nên lặn lội đưa con từ miền Trung vào chạy chữa. Lúc này, bé An sắp vào lớp 1 và bắt đầu mặc cảm, chưa cần thấy kim tiêm đã rúm ró, ám ảnh. Trải qua hai lần được BS Hùng phẫu thuật và tận tình hướng dẫn, bé An đã tiểu được bình thường, không còn đau buốt và kịp hòa nhập lớp 1 với các bạn. Hiện bé An đã học lớp 6 và kết thúc tái khám từ cách đây 4-5 năm nhưng gia đình vẫn đều đặn giữ liên lạc với BS Hùng. “Hằng năm, khi có dịp vào Sài Gòn, tôi đều đưa cháu đến gặp BS Hùng. Đối với tôi BS Hùng không chỉ là ân nhân giúp thay đổi cuộc đời con trai tôi 4-5 năm nay mà là ân nhân của gia đình tôi cho đến hết cuộc đời này. Tôi vẫn luôn nhắc nhở con không có BS Hùng, con sẽ không có ngày hôm nay” - chị Thanh trải lòng.