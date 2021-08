Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, anh NDQ (quận 8, TP.HCM) cho biết cha của anh 59 tuổi. Sáng 9-8, do cha anh có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho… nên được đưa vô Bệnh viện (BV) Gia An 115 (TP.HCM) để thăm khám.

Tử vong liên quan COVID-19

“Trước khi vào khám bệnh, cha con tôi được phía BV yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cha tôi dương tính với SARS-CoV-2” – anh Q. cho biết thêm.

Sau đó, cha anh Q. được BV đưa vào khu điều trị và cho thở máy. Phía BV cũng yêu cầu anh Q. đóng tạm ứng tiền viện phí 10 triệu đồng và chờ bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, anh Q. chỉ nhận thông tin bệnh tình của cha qua điện thoại từ các bác sĩ.

“Đến chiều 11-8, BV báo cha tôi mất do nhiễm COVID-19 mức độ nguy kịch, ngưng tuần hoàn hô hấp, suy đa tạng, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. BV cũng thông báo tôi phải đóng thêm gần 22 triệu đồng chi phí điều trị của cha” – anh Q. nói.



Bệnh viện Gia An 115, TP.HCM. Ảnh: TỰ SANG

Không có tiền, anh Q. phải chạy mượn khắp nơi. Tới ngày 16-8, anh Q. mới thanh toán đủ cho phía BV. Như vậy, toàn bộ chi phí điều trị cho cha anh Q. trong vòng 4 ngày gần 32 triệu đồng.



“Tôi cứ nghĩ bệnh nhân bị COVID-19 như cha tôi thì được điều trị miễn phí. Đằng này tôi phải đóng quá nhiều tiền. Chưa hết, tôi còn phải đóng cho nhà đòn 22 triệu đồng tiền lo mai táng của cha” – anh Q. nói thêm.

Bệnh viện chưa chuyển đổi điều trị COVID-19

Trao đổi với phóng viên, BS Tạ Phương Dung, Phó Giám Đốc BV Gia An 115, cho biết cha anh Q. khi vào BV đã có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2…

“Theo quy định, bệnh nhân vào BV phải được tầm soát COVID-19. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy cha anh Q. dương tính SARS-CoV-2.

Ngay thời điểm cha anh Q. mắc COVID-19, BV Gia An 115 chưa chuyển đổi công năng điều trị COVID-19. Do vậy, BV liên hệ nhiều nơi để chuyển cha anh Q. đi điều trị COVID-19. Tuy nhiên, không nơi nào nhận do quá tải nên BV Gia An 115 giữ cha anh Q. để điều trị. Mặc dù BV cố gắng điều trị nhưng do cha anh Q. có nhiều bệnh nền, lại nhiễm COVID-19 nên cơ thể suy kiệt nặng, không qua khỏi’ – BS Dung nói thêm.

PV đặt câu hỏi: “Theo quy định, bệnh nhân COVID-19 được điều trị miễn phí. Cha anh Q. vào BV Gia An 115 điều trị trước khi BV này chuyển đổi công năng điều trị COVID-19. Tuy nhiên cha anh Q. mất liên quan COVID-19 nên BV có xem xét không thu những khoản tiền điều trị COVID-19?”.

“BV sẽ nhanh chóng làm việc với các bộ phận liên quan. Nếu ngân sách Nhà nước đồng ý thanh toán chi phí điều trị COVID-19 trước thời điểm BV được phép điều trị COVID-19 thì BV sẽ hoàn tiền lại cho người nhà bệnh nhân” – BS Dung cho biết.

BS Dung cho biết thêm cha anh Q. không mang theo bảo hiểm y tế khi đến BV nên BV phải thu toàn bộ chi phí điều trị. Theo quy định, bảo hiễm xã hội chỉ chi trả những khoản tiền điều trị ngay thời điểm bệnh nhân trình thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, nếu anh Q. nộp thẻ bảo hiểm y tế của cha vào lúc này thì đã quá trễ.

“Tuy nhiên, nếu anh Q. bổ sung được thẻ bảo hiểm y tế của cha thì BV sẽ cố gắng làm việc với bảo hiểm xã hội để nơi đây đồng ý thanh toán chi phí điều trị các bệnh nền cho cha anh Q. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng về tiền bạc cho anh Q.” – BS Dung chia sẻ.