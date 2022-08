Sửng sốt Mourinho làm ảo thuật biến mất một cách kỳ diệu

“Người đặc biệt” Jose Mourinho biến mất khỏi một cuộc họp báo của AS Roma theo cách thần kỳ khiến người hâm mộ choáng váng, sửng sốt, xen lẫn… thích thú.

AS Roma của Jose Mourinho đã khởi đầu ấn tượng tại Serie A mùa này với 2 trận đầu tiên toàn thắng và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Cựu HLV của Chelsea, Real Madrid và Manchester United hi vọng sẽ giúp AS Roma vượt qua Juventus để giành chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Nhưng khi kết quả trận đấu chưa được phân định, Jose Mourinho đã gây chú ý với màn “ảo thuật biến hình” khó tin trong buổi họp báo trước trận đấu. Đoạn clip trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây sốt.

Trong video, Jose Mourinho đang ngồi trên ghế bình tĩnh với tay lấy một cốc nước để uống. Tuy nhiên, Mourinho biến mất khỏi chiếc ghế 1 cách thần kỳ chỉ 1 giây sau đó. Khi Mourinho uống nước, hình ảnh của ông đã bị chặn khỏi màn hình vì có 1 người đi ngang qua ống kính máy quay.

Nhưng thật bất ngờ, khi người này rời khỏi khung hình thì Jose Mourinho cũng biến mất theo, để lại đúng chiếc ghế “xoay tròn” và không còn thấy Mourinho ngồi trên đó nữa. Đoạn clip kết thúc ở đây nên không rõ "người đặc biệt" Jose Mourinho có quay lại phòng họp báo hay ông biến mất luôn.

Đoạn clip này được kênh truyền hình Bóng đá Ý đăng tải trên Twitter với tựa đề: “Jose Houdino”. Khi đoạn clip xuất hiện, người hâm mộ đã có nhiều cảm xúc khác nhau, người choáng váng, kẻ ngạc nhiên, người khác thì lại thích thú cười khúc khích.

Phóng viên Steve Moore “châm biếm” rằng Jose Mourinho nên chờ đợi để được sử dụng kỹ năng biến hình mới nhất của mình khi AS Roma thua Lazio trong trận derby thành Rome.

Một người hâm mộ bình luận thán phục: “Người đàn ông đó có thể làm được mọi thứ”. Một người khác nói đùa: “Một tài năng đặc biệt”. Một người thứ ba đóng vai "người đặc biệt" Jose Mourinho: “Bây giờ bạn đã không còn nhìn thấy tôi và có thể làm bất cứ những gì bạn muốn”.

Trận đấu giữa AS Roma và Juventus ở vòng 3 Serie A trên sân Allianz đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Ngay phút thứ 2, tiền đạo đang gây sốt cả châu Âu Vlahovic ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà Juventus. Đến phút 69, Abraham lập công gỡ hòa 1-1 cho AS Roma giúp đội bóng của Jose Mourinho giành lại 1 điểm và vẫn giữ được thành tích bất bại.



Hiện có đến 4 CLB cùng có được 7 điểm sau 3 vòng đấu ở Serie A. ĐKVĐ AC Milan dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, xếp tiếp theo lần lượt là Lazio, Torino và AS Roma. Inter Milan đứng thứ 6 với 6 điểm, còn Juventus cũng bất bại như 4 đội đầu bảng nhưng chỉ có được 5 điểm cùng vị trí thứ 7 ngay phía sau Inter Milan.