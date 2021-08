Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Nam Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Agribank đã tiếp tục ủng hộ 52,5 tỷ đồng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương từ số tiền đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống và nguồn an sinh xã hội của Agribank (ủng hộ TP. Hồ Chí Minh 20 tỷ đồng; ủng hộ 21 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 32,5 tỷ đồng (Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh, TP. Cần Thơ, Bình Phước, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu).