Công ty cổ phần Đồng Tâm là doanh nghiệp do bầu Thắng (tên đầy đủ Võ Quốc Thắng) làm chủ tịch, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng bao gồm gạch men, thiết bị vệ sinh, sơn, bê tông...



Làm ăn khấm khá, bầu Thắng đầu những năm 2000 bắt đầu lấn sân sang mảng bất động sản, nhằm khai thác tối đa lợi thế hiện có trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, sự giảm sút của thị trường nói chung khiến các dự án quy mô lớn của ông bầu này vấp phải khó khăn. Nhiều dự án nhiều năm liền gặp trở ngại trong việc triển khai, trong khi doanh nghiệp phải chịu áp lực lãi vay vốn đầu tư, khiến tình hình ngày càng kém sắc.

Kết thúc năm 2018, Công ty cổ phần Đồng Tâm đạt doanh thu thuần 2.310 tỉ đồng, tăng trưởng 30%, ngược lại lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 191 tỉ đồng, giảm 18% so với năm 2017.

Tính đến ngày 31-12-2018, tổng tài sản của Công ty cổ phần Đồng Tâm đạt 4.141 tỉ đồng; trong khi nợ phải trả 2.767 tỉ đồng, chiếm hơn phân nửa tài sản với riêng nợ vay ngắn dài hạn lên đến 1.345 tỉ đồng.

Điểm qua về các dự án lớn của bầu Thắng từ bất động sản, cảng biển, khu công nghiệp... tính đến hiện tại, gồm:

Dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An được giao cho Công ty TNHH Phát triển đô thị Cảng Long An (công ty con) làm chủ đầu tư, diện tích quy hoạch 1.145 ha.

Dự án đã có quyết định thu hồi đất 82 ha và bồi thường giải phóng mặt bằng 58,4 ha (đã thực hiện được 71,21%). Đồng Tâm đang thực hiện các thủ tục xin chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp đồng thời cho biết trong quý I-2019 có chủ trương.

Dự án Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An được giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An làm chủ đầu tư, diện tích quy hoạch 239 ha.

Dự án đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN; đã có quyết định thu hồi đất 78,5 ha và bồi thường giải phóng mặt bằng 74,1 ha đạt 94,39%. Công ty cũng đang thực hiện các thủ tục chuyển đất lúa sang đất nông nghiệp và cho biết có chủ trương trong quý I.

Dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, TP Quảng Ngãi được giao cho Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi hợp tác đầu tư. Trong năm 2018 đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống điện chiếu sáng; đầu tư xây nhà liền kế và đưa vào khai thác kinh doanh 44 căn của giai đoạn 2. Công ty cũng đã đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 2 tổng diện tích 20.044 m2 chiếm 53,5% diện tích dự án và tính đến hết năm ngoái đã khai thác hết 65% tổng diện tích dự án.

Dự án Green City thuộc khu trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư. Năm 2018, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Long An nằm trong dự án Green City đã được đưa vào hoạt động phục vụ các sở, ban, ngành tỉnh Long An.

Dự án Đồng Tâm House dự kiến xây nhà kiền kề và chung cư cao tầng, 1.000 căn hộ trên diện tích 14.660 m2 tại Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM đang thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư.

Dự án Cảng Quốc tế Long An (liên doanh liên kết) do Công ty cổ phần Cảng Long An làm chủ đầu tư. Tháng 4-2018, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt quy hoạch 1/2000. Công ty đã triển khai kho 2&4 với tổng diện tích xây dựng 25.900 m2 và xây dựng bãi container 12.533 m2. Đưa vào vận hành và khai thác cầu cảng số 1 và khai thác kho số 1&3.

Doanh nghiệp cũng đã thi công và hợp long Cầu cảng số 2 Cảng quốc tế Long An dài 210 m hoàn thành vào quý I-2019 vừa đưa vào khai thác kinh doanh trong quý II-2019. Sau khi hoàn thành, cầu cảng số 2 sẽ nâng tổng chiều dài hai cầu cảng lên 420 m và có thể tiếp cận được tàu có tải trọng trên 50.000 DWT.

Dự án Khu công nghiệp và Dịch vụ Long An do Công ty cổ phần KCN Long An làm chủ đầu tư. Tháng 8-2018, tỉnh Long An đã có quyết định về việc điều chỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000.

Công ty thực hiện khởi công xây dựng khu xử lý nước thải công suất 2.900 m3/ngày đêm. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng 98,66 ha đạt 91,35% trong tổng diện tích 108 ha giai đoạn 1 dự án. Dự án đã khai thác kinh doanh khoảng 33,8 ha giai đoạn 1, đạt 31%.

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đồng Tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng, đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 cho hai dự án Khu đô thị ĐNA Long An và khu Dịch vụ công nghiệp ĐNA Long An.

Năm 2019, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.450 tỉ đồng, lãi sau thuế 200 tỉ đồng. Tỉ lệ cổ tức dự kiến ở mức 12%, vốn điều lệ giữ nguyên 681 tỉ đồng.