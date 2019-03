Ngay sau khi ông Nguyễn Chấn là chồng nữ đại gia Tư Hường (đã qua đời) vừa tiết lộ về việc mất cắp khối tài sản có giá trị "khủng" lên tới 30.000 tỷ đồng, sáng 16-3 lãnh đạo ngân hàng Nam Á đã phát đi thông tin mới. Tổng giám đốc Nam Á Bank, ông Trần Ngọc Tâm cho biết: Trong thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang có nhiều thông tin liên quan đến các tranh chấp cổ phần, cổ phiếu giữa các cổ đông của Nam Á Bank. Bằng công văn này, chúng tôi khẳng định các tranh chấp vừa nêu (nếu có) hoàn toàn là các quan hệ dân sự giữa cổ đông, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam Á Bank – một công ty đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành. "Quan hệ dân sự này không ảnh hưởng đến hoạt động của Nam Á Bank, lợi ích của khách hàng cũng như tình hình an ninh tiền tệ chung của hệ thống", ông Tâm nhấn mạnh. Trước đó, ông Nguyễn Chấn (SN 1923, trú tại 141 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM) là chồng đại gia Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, đã mất năm 2017) khẳng định vợ chồng ông là người sáng lập Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) và Tập đoàn Hoàn Cầu. Ông Chấn cho biết: "Vợ chồng tôi có tài sản ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng gồm cổ phiếu ngân hàng, cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần”. Tuy nhiên theo ông Chấn, khoảng 10h ngày 25-7-2018, nhiều người đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông tại 141 Võ Văn Tần, mở tủ két sắt của gia đình do tôi quản lý, lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng tôi. "Tôi đã trình báo sự việc bị mất cắp các tài liệu trong két sắt lên Công an phường 6 quận 3, TP Hồ Chí Minh ngay sau đó", ông Chấn cho biết.