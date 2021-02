Giá USD chợ đen ‘bay’ nhanh như vũ bão

Sau vài phiên liên tục giảm vào những ngày cận Tết Nguyên đán thì ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, giá USD tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng với biên độ tăng từ 20 – 50 đồng mỗi đô la tuỳ từng ngân hàng.



Tính chung trong cả ngày hôm nay (17-2) giá USD tại ngân hàng Eximbank đã có 3 lần điều chỉnh tăng giá. Cho đến cuối giờ chiều 17-2, giá mua – bán USD được ngân hàng này giao dịch ở mức 22.910 – 23.100 VND/USD, tăng 50 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 20 đồng/USD ở chiều bán ra so với giá chốt phiên cuối năm.

Tương tự, ngân hàng BIDV cũng điều chỉnh tăng 30 đồng mỗi USD ở cả hai chiều so với giá chốt phiên trước Tết Nguyên đán, nâng giá mua bán trong ngày đầu năm lên mức 22.930 – 23.130 VND/USD.

Cùng chiều đi lên nhưng Vietcombank có mức tăng khá khiêm tốn, khi chỉ tăng 20 đồng mỗi đô la ở cả hai chiều so với trước ngày nghỉ tết, giao dịch hiện ở mức 22.900 – 23.110 VND/USD.

Mặc dù giá mua bán USD được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán thì vẫn duy trì ở mức cao, hiện chênh lệch giữa chiều mua - bán USD tại các ngân hàng phổ biến ở mức 190 – 210 đồng mỗi USD.

Trong khi ngân hàng tăng khiêm tốn thì trên thị trường chợ đen giá đồng bạc xanh đua nhau tăng giá với biên độ tăng đến chóng mặt. Lúc 4 giờ chiều nay, giá USD chợ đen giao dịch ở ngưỡng 23.815 – 23.855 VND/USD, so với giá mở cửa sáng nay thì giá mỗi đồng bạc xanh đã tăng tới 95 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng tới 115 đồng/USD ở chiều bán ra. Trái với chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại ngân hàng lên quanh ngưỡng 200 đồng/USD thì giá USD tự do chỉ vênh nhau khoảng 30 – 40 đồng mỗi USD.

Một số chuyên gia ngành vàng cho rằng, việc giá USD tự do tăng mạnh như trong những ngày vừa qua một phần có thể xuất phát từ lý do giới nhập lậu vàng đang gom ngoại tệ để mua vàng lậu từ nước ngoài đưa về Việt Nam. Hiện giá vàng thế giới đã xuyên thủng ngưỡng cản 1.800 USD/ounce, qui đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng giá vàng thế giới tương đương khoảng 49,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó vàng nguyên liệu giao dịch phổ biến ở ngưỡng 54,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với vàng nguyên liệu, giá vàng thế giới rẻ hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng, còn nếu so với vàng miếng SJC thì vàng thế giới thấp hơn 7,1 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch chưa từng có. Chính điều này tác động một phần không nhỏ đến nhu cầu gom USD trên thị trường tự do đang có dấu hiệu tăng mạnh.