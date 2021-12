Đầu giờ chiều nay, ngày 6-12, giá vàng thế giới dao động quanh mức 1.785 USD/ounce, tăng không đáng kể so với giá chốt phiên cuối tuần qua. Qui đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 49,8 triệu đồng/lượng.



Tháng 8 năm ngoái sau khi bật tăng lên mốc cao nhất trong lịch sử, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 2.065 USD/ounce. Vào thời điểm đó, giá vàng SJC bật lên trên 62 triệu đồng/lượng.

Nhưng sau khi kim loại quý thiết lập mức giá cao kỷ lục đã liên tiếp điều chỉnh giảm và so với thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi đã giảm khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC không giảm quá mạnh. So với giá vàng hôm nay, giá vàng SJC chỉ giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với vùng giá cao kỷ lục hồi tháng 8 năm ngoái. Do mức điều chỉnh tăng giảm không tương xứng giữa 2 thị trường đã khiến chênh lệch giữa cho giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới ngày càng rộng, và giờ đây đã lên tới gần 12 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý đây vẫn chưa phải là độ vênh “khủng” nhất giữa vàng nội và vàng ngoài, bởi có thời điểm khoảng cách này đã bật lên trên 12 triệu đồng/lượng do nguồn cung nguyên liệu để sản xuất vàng SJC gần như không có.

Hiện giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 60,85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 61,55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 450.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 24K chỉ giao dịch quanh mức 51,6 triệu đồng/lượng mua vào, 52,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm trước.

Tỉ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.165 đồng/USD, tăng mạnh 38 đồng/USD so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.470 VND/USD, tỉ giá trần 23.860 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá đồng loạt điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 22.900 – 23.170 VND/USD, tăng 230 đồng mỗi đô la ở cả hai chiều so với cuối tuần qua.