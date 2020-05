Giá vàng đảo chiều tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Đầu giờ chiều nay (8-5), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quí Sài gòn – SJC tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa chiều qua. Mức giá niêm yết mua bán ở mức 47,97 – 48,45 triệu đồng/lượng

Tương tự, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, công bố giá mua bán tại khu vực Hà Nội ở mức 47,9 – 48,25 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại một số ngân hàng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất, từ 200.000 – 450.000 đồng/lượng. Cụ thể, tại ngân hàng SCB tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, neo giá mua bán hiện ở mức 48,1 – 48,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Maritime bank đẩy giá bán lên 48,9 triệu đồng/lượng và tăng 400.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch phổ biến ở mức 42,6 – 47,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), chênh lệch giá mua bán thu hẹp lại khoảng cách. Hiện mức chênh chỉ còn khoảng 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, độ vênh giữa giá mua vào bán ra cũng chỉ có khoảng 300.00 đồng/lượng, do sức mua rất yếu.

Trên thị trường thế giới, do tình trạng thất nghiệp ở Mỹ ngày càng tăng, làm gia tăng nỗi lo về sự suy thoái toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra khiến các nhà đầu tư quay trở lại với vàng làm kênh trú ẩn an toàn.

Hiện giá vàng thế giới dao động ở mức 1.720 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với một ngày trước. Qui đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với một ngày trước.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, tính từ năm 2012 cho đến hết quí 1/2020, thành phố có 75 doanh nghiệp hoàn trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do không có nhu cầu sản xuất. Hiện tổng số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận này còn hoạt động tại TP là 480 doanh nghiệp.