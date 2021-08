Đầu giờ chiều 3-8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 56,6 triệu đồng/lượng, bán ra 57,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều qua.



Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh mức tăng tương tự nhưng giá mua – bán niêm yết ở mức 56,6 – 57,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa hai chiều mua vào – bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao, lên tới 800.000 đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận không thay đổi so với chiều qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 1.810 USD/ounce, tương đương 50,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 7 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất trong ngày hôm qua, hiện giá vàng thế giới giảm khoảng 8 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 200.000 đồng/lượng. Quỹ đầu tư tín thác vàng SPDR Gold Trust bất ngờ bán 1,75 tấn, hạ khối lượng vàng dự trữ xuống còn 1.029,71 tấn.

Trên thị trường ngoại tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỉ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.176 VND/USD, giảm 4 đồng so với mức công bố trước. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.481 VND/USD, tỉ giá trần 23.871 VND/USD.

Tính chung trong tuần cuối cùng của tháng 7, NHNN điều chỉnh tăng nhẹ tỉ giá trung tâm ở ba phiên đầu tuần, sau đó giảm mạnh hai phiên cuối tuần.

Chốt tuần, tỉ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.180 VND/USD, giảm mạnh 29 đồng mỗi USD so với phiên cuối tuần trước đó. Tỉ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá, chốt phiên cuối tuần ở mức 23.825 VND/USD.

Tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng biến động theo xu hướng giảm trong tuần qua. Chốt phiên cuối tuần 30-7, tỉ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.960 VND/USD, giảm mạnh 50 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tương tự, trong tuần qua, đồng bạc xanh trên thị trường tự do cũng biến động giảm qua các phiên. Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, tỉ giá tự do giảm mạnh 90 đồng ở chiều mua vào và 85 đồng mỗi USD ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.110 – 23.165 VND/USD.