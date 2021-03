MSB: khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam

Giải thưởng do Refinitiv - một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới, thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group) trao tặng.



Ba giải thưởng gồm: Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất (Most Volume Traded), 2 giải phụ gồm Top 2 Nhà tạo lập thị trường ngoại tệ tốt nhất (Best Market Maker) và Top 2 Ngân hàng giao dịch ngoại tệ năng động nhất (Most Active Bank).

Giải thưởng được trao dựa trên thống kê của Refinitiv - Sở Giao dịch chứng khoán London về giao dịch của các thành viên trên hệ thống giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng (Dealing FX Matching) năm 2020. Đây là hệ thống giao dịch chính thức của thị trường ngoại hối Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

MSB luôn nằm trong top 15 về doanh số giao dịch ngoại hối tại Việt Nam, top 3 trên thị trường liên ngân hàng, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng uy tín do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng.