Tỉ giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng giảm mạnh

Trong tháng 10, tỉ giá USD/VND giảm 20 VND/USD ở chiều mua vào và tăng 10 VND/USD ở chiều bán ra trên ngân hàng (NH), ở mức 23.120-23.270 VND/USD. Giá không đổi trên thị trường tự do, giữ mức 23.180-23.200 VND. So với thời điểm cuối năm 2018, tỉ giá giao dịch USD/VND đã giảm 0,77% trên NH và 1,24% trên thị trường tự do