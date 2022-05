Tài Em thất bại trong trận chung kết Đại hội TDTT tỉnh Long An

Phan Văn Tài Em từ lâu đã trở thành biểu tượng của bóng đá Long An. Anh gắn bó với đội bóng quê nhà và có đóng góp quan trọng ở thời kỳ hoàng kim của Gạch Đồng Tâm Long An.

Điểm nhấn đáng nhớ của "Anh Mười" chính là chức vô địch AFF Cup 2008 cùng với thế hệ cầu thủ tài năng như Nguyễn Minh Phương, Lê Tấn Tài, Phạm Thành Lương, Huỳnh Quang Thanh, Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh,...

Là học trò cưng của người thầy Henrique Calisto cộng thêm sự nỗ lực trong việc học tập ở công tác huấn luyện, Tài Em đã có những bước tiến đáng kể.

Năm 2018, Tài Em lần đầu tiên dẫn dắt 1 CLB thi đấu tại V-League - Sài Gòn FC. Sau vòng 16 V-League 2018, vị thuyền trưởng sinh năm 1982 từ chức ở Sài Gòn FC.

Thời gian qua, khi trở về quê nhà, Tài Em tiếp tục gắn bó với công tác đào tạo trẻ với việc mở những trung tâm bóng đá cộng đồng.

Và mới đây, anh quyết định trở lại với ghế huấn luyện với vai trò HLV trưởng đội bóng Thành phố Tân An, tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ IX.

Trong thành phần đội bóng của Tài Em còn có một số cựu cầu thủ từng thi đấu cho CLB Long An (tiền thân là Gạch Đồng Tâm Long An và Đồng Tâm Long An) như : Hoàng Thương, Nguyễn Thành Trung, Trần Huỳnh Lân

Đội bóng TP. Tân An của Tài Em đã thi đấu ấn tượng, với những chiến thắng cách biệt trước các đội bóng huyện Thủ Thừa, huyện Đức Hòa, huyện Thạnh Hóa với các tỷ số 5-0; 4-0; 6-0 tiến thẳng vào trận tranh chung kết Đại hội.

Vào chiều 10-5, tưởng chừng với khí thế tưng bừng thắng 6-0 trong trận bán kết, đội bóng Tài Em sẽ có chiến thắng trong trận chung kết trước Cần Giuộc.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của các cầu thủ TP. Tân An, khi dẫn trước 1-0 lại bị san bằng cách biệt 1-1 và trong loạt sút luân lưu đội bóng TP. Tân An đành thất bại với tỷ số 4-5, chấp nhận giành huy chương bạc tại Đại hội TDTT tỉnh Long An lần IX.