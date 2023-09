Tai nạn khi sửa điện, 2 công nhân thương vong

(PLO)- Trong khi thi công sữa chữa điện, hai công nhân điện lực ở Phú Yên bị điện giật làm một người tử vong, một người bị thương.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận vụ tai nạn xảy ra sáng 5-9 tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra vụ tai nạn.

Theo một nguồn tin khác, vụ tai nạn xảy ra trong khi công nhân Điện lực huyện Tuy An thuộc Công ty Điện lực Phú Yên sửa chữa đường dây 22 Kv. Khi một nhóm công nhân đang thi công sửa chữa điện thì có tiếng hô hoán tai nạn, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, lúc 6 giờ 45 ngày 5-9, BV tiếp nhận cấp cứu hai công nhân điện lực bị tai nạn, gồm ông Bùi Quốc Cường (43 tuổi) đã tử vong ngoại viện do điện giật. Còn ông Võ Thanh Phong (28 tuổi) bị thương cũng do điện giật, hiện đã tỉnh táo sau khi được cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty Điện lực Phú Yên đã điều động công nhân Điện lực TP Tuy Hòa hỗ trợ Điện lực huyện Tuy An tiếp tục khắc phục sự cố.

TẤN LỘC