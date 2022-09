Tạm đình chỉ hoạt động 22 quán karaoke ở Đồng Nai

(PLO)- 22 quán karaoke có các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về công tác Phòng cháy chữa cháy nên cấp thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Ngày 27-9, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong tháng qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp với Công an các địa phương mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 339 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động, trong đó có 76 cơ sở quy mô hoạt động từ 3 tầng trở lên.

Trong tháng cao điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 343 lượt, lập 138 biên bản vi phạm hành chính về PCCC với tổng số tiền phạt gần 900 triệu đồng với các lỗi vi phạm như: lối thoát nạn, câu móc điện, sử dụng vật liệu dễ cháy cách âm....

Các Đoàn kiểm tra đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 22 cơ sở có lỗi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng,

Cụ thể, TP Biên Hòa 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke gồm: Gia Bảo Bảo, My My, Tuổi Ngọc, 108.108, Nhà Hàng Ngọc Bội, Hộ kinh doanh K8, Kim Hoàng Kim và Song Kim.

Tại huyện Trảng Bom 11 cơ sở karaoke tạm đình chỉ hoạt động gồm: Yến Nhi, Quốc Thịnh, Karaoke 766, Sắc Màu, Sky, Nga Trần, Queen, Ngân Hà, Karaoke O2, Bảo Khang và Gia Đình 07.

Còn huyện Xuân Lộc có karaoke của Hộ kinh doanh Babylon, huyện Định Quán có karaoke Top, karaoke TiTan bị đình chỉ.

Cũng theo công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở karaoke có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC, đồng thời đề nghị quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng thực hiện giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ của các cơ sở này.

Khi phát hiện các cơ sở này vẫn còn hoạt động, đề nghị người dân nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở cố tình vi phạm, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho người dân khi tham gia giải trí tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

VŨ HỘI