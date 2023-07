Tạm giữ thanh niên giấu ma tuý trong quần lót

(PLO)- Thấy Đức có biểu hiện khả nghi, lực lượng Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra thì phát hiện một gói ma tuý được Đức giấu trong quần lót.

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an TP Hồng Ngự đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huỳnh Đức (23 tuổi, ngụ ngụ khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, tối 12-7, lực lượng Công an thành phố Hồng Ngự tuần tra kiểm soát trên trên địa bàn. Khi tổ công tác đi đến đoạn đường thuộc phường An Thạnh thì phát hiện Nguyễn Huỳnh Đức (23 tuổi, ngụ ngụ khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự) đang điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong quần lót của Đức có giấu một một gói ma tuý. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, lực lượng Công an thu giữ thêm một bịch nilon chứa ma tuý.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xác lý theo quy định pháp luật.

