Tân binh Đà Nẵng, Gia Lai hồ hởi lên đường nhập ngũ

(PLO)- Đã thành thường lệ, vào mỗi độ xuân về, các thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, khí thế để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Sáng 8-2, hơn 1.300 thanh niên của bảy quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã lên đường nhập ngũ năm 2023.

Theo đó có 1.012 thanh niên (có 12 nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 296 thanh niên (có 1 nữ) thực hiện nghĩa vụ công an.

Đứng trong hàng ngũ với các bạn cùng trang lứa, em Đậu Thị Nhung (23 tuổi, trú Tổ 20, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), chia sẻ mình vừa tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

“Nghe tin có tuyển nữ là em đăng ký ngay vì mong muốn tham gia nghĩa vụ và trải nghiệm môi trường quân ngũ công an nhân dân. Em rất thích và rất muốn được trở thành một chiến sĩ công an. Và nếu có cơ hội được ở lại phục vụ lâu dài trong ngành Công an thì thật vinh dự và tự hào. Gia đình, ba mẹ và người thân đều đồng tình ủng hộ em vào quân ngũ” - Nhung chia sẻ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, 1.308 công dân nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-27 tuổi, trong đó có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%), 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); một đảng viên và năm cán bộ, công nhân viên.

. Tại Gia Lai, sáng cùng ngày, 17 huyện, thị xã và TP Pleiku cũng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.

Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và người thân tiễn đưa con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ vui tươi, giàu cảm xúc.

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 2.654 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.254 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Các đơn vị nhận quân trong đợt này, gồm: Quân đoàn 3, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Tại điểm giao quân TP Pleiku, Thượng tá Trần Thế Tùng, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự TP Pleiku, cho hay năm nay TP Pleiku có 232 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao.

Trước đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cũng đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên và gia đình, làm tốt công tác hậu phương quân đội, để thanh niên an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.

Vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu, em Lê Nguyên Vũ (tổ dân phố 8, phường Phù Đổng), hào hứng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vũ là một trong năm thanh niên tiêu biểu của TP Pleiku được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ năm 2023.

“Với cái niềm đam mê quân ngũ và muốn thử sức trẻ của mình, với cái môi trường này nên em đã quyết định đăng ký tham gia nghĩa vụ công an. Em xin hứa sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...” - Vũ nói.

Hơn 2150 thanh niên Khánh Hòa lên đường nhập ngũ (PLO)- 2151 thanh niên ở Khánh Hòa lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

NGÔ QUANG - LÊ KIẾN