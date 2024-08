Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: 'Trên dưới một lòng làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự' 20/08/2024 12:47

(PLO)- Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, trên dưới một lòng, làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự.

Sáng 20-8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sau khi Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bổ nhiệm. Ảnh: TN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, bày tỏ sự vinh dự, tự hào khi được Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông cảm ơn Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam đã tín nhiệm, tin tưởng và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện, giúp đỡ trong quá trình công tác.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nói rằng, ông thật sự xúc động, vinh dự và tự hào khi được giao nhiệm vụ mới. Quảng Nam – vùng đất ‘địa linh nhân kiệt’, giàu truyền thống cách mạng đã sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt, mẹ Việt Nam anh hùng, là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực Nam Trung bộ.

Ông hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Bí thư tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết để cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, công an các địa phương kế thừa, phát huy truyền thống và thành quả đã đạt được.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ảnh: TN

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tích, kết quả và truyền thống của Công an tỉnh Quảng Nam.

“Sớm nắm bắt, tiếp cận địa bàn, cùng với tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của công an tỉnh”, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nói.

Ông cũng mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

“Đặc biệt là sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam, trên dưới một lòng làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự là tất cả, vì sự nghiệp đảm bảo ANTT của tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Quảng Nam mong muốn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp trên cương vị công tác mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.