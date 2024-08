Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam 20/08/2024 11:11

(PLO)- Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20-8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Các ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh Quảng Nam dự buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: TN

Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 21-8-2024.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: TN

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 5-2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Trước đó, ngày 22-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Ngày 6-8, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ, công bố quyết định của Ban Bí thư về việc phê chuẩn chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam đối với thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: TN

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định chuyển ngành đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.