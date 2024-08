Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về vụ 2 công ty tranh chấp bất động sản 19/08/2024 14:31

(PLO)- Dự kiến trong tuần này Công ty Bách Đạt An sẽ nộp tiền ký quỹ, sau đó nộp kinh phí giải phóng mặt bằng cho thị xã Điện Bàn đối với phần còn lại để gia hạn tiến độ dự án.

Liên quan đến 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An (tọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính để tiếp tục làm dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó Tổ công tác.

Các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: TN

Thành viên tổ công tác còn có Giám đốc các Sở Xây dựng, TN&MT, Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho tổ công tác chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trả lời PLO, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay tổ công tác đã hai lần họp, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho các dự án này.

Theo ông, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực, Công ty Bách Đạt An hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với nhà nước để được phục hồi giấy phép kinh doanh, tiếp tục triển khai dự án.

“Trong tuần này, Bách Đạt An sẽ nộp tiền ký quỹ. Sau đó, công ty sẽ nộp kinh phí giải phóng mặt bằng cho thị xã Điện Bàn đối với phần còn lại để gia hạn tiến độ dự án” - ông Hưng nói.

Phó Chủ tịch Quảng Nam cho rằng điều quan trọng là hai Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã có sự hợp tác với nhau tốt hơn, cùng ngồi lại để giải quyết vấn đề.

“Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định pháp luật, mục tiêu cuối cùng là cấp đất cho người dân” - ông Hưng nói.

Thời hạn chót gần kề

Trước đó hôm 17-7, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã chủ trì buổi đối thoại với người dân mua đất tại 3 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi đối thoại với người dân liên quan đến 3 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Ảnh: TN

Tại buổi đối thoại, hầu hết ý kiến người dân mua đất tại các dự án đều nóng lòng muốn nhận sổ hồng, bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh hỗ trợ, đồng hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, chia sẻ bức xúc, khó khăn, lo lắng chính đáng của người dân, khẳng định quan điểm là địa phương có trách nhiệm cùng đồng hành, ủng hộ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch Quảng Nam đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho kéo dài các dự án đến 31-8-2024. Đề nghị hai doanh nghiệp này thiện chí, đồng hành cùng chính quyền, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

“Nếu hết thời gian 31-8 không hoàn thành thì xử lý theo quy định, cần phải khởi tố” - ông Dũng ra tối hậu thư.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng vụ việc kéo dài có trách nhiệm từ nhiều bên. Tuy nhiên, những việc đã qua sẽ xem xét ở một vụ việc khác, còn lại tập trung xử lý dứt điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tới 31-8 nếu doanh nghiệp không hoàn thành thủ tục triển khai các dự án sẽ giao cơ quan chức năng xử lý theo hướng hình sự.

Chúng tôi mong muốn chọn được giải pháp phù hợp nhất, trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền lợi, hướng tới mục tiêu cuối cùng là có sổ đỏ cho người dân. Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Cũng tại buổi làm việc, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, cũng khẳng định nếu hai công ty này không thiện chí thực hiện dự án sẽ khởi tố để điều tra.

Thượng tá Xuyên cho hay trước đây đơn vị đã từng giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến dự án nhưng vì cân nhắc quyền lợi của người dân nên chưa thực hiện bước khởi tố.