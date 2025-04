Bộ Xây dựng: Không mua trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài và cho thu phí đến 2035 02/04/2025 11:23

Trong dự thảo báo cáo Quốc hội về xử lý vướng mắc các dự án BOT, Bộ Xây dựng thừa nhận trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài nằm trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) là dự án “làm đường một nơi, thu phí một nẻo”.

Cụ thể, trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt tại Hà Nội nhưng đang thu phí để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tuyến đường do Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 đầu tư theo hình thức BOT, giá trị quyết toán 505 tỉ đồng, thu phí từ 1-1-2011.

Về tính pháp lý, Bộ Xây dựng khẳng định công tác thu phí như trên được cấp thẩm quyền cho phép và không sai với quy định thời điểm đó.

Người dân từng phản đối việc thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, khi nhận ra bất cập, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu phương án di dời trạm về tuyến tránh TP Vĩnh Yên nhưng không khả thi.

Nguyên nhân, do phạm vi tuyến tránh có nhiều đường ngang và hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch tuyến tránh là đường đô thị nên không thể đặt trạm thu phí.

“Thêm vào đó, hiện nay người dân đã có thêm sự lựa chọn là đi đường Võ Chí Công qua cầu Nhật Tân không mất phí, thay vì đi vào đường Võ Văn Kiệt…”- Bộ Xây dựng cho hay.

Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài gây bức xúc cho chủ phương tiện vì không đi tuyến tránh TP Vĩnh Yên vẫn phải trả tiền.

Giữa năm 2018, UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xóa bỏ trạm thu phí này. Tháng 6-2022, Cục Đường bộ đề xuất hai hướng xử lý là di dời về đúng tuyến tránh Vĩnh Yên hoặc dùng ngân sách Nhà nước mua lại.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng tiếp tục cho doanh nghiệp này thu phí để hoàn vốn. Thời gian thu phí dự kiến kéo dài thêm 10 năm so với trước đây, dự kiến tới 2035.

Lý do kéo dài thời gian thu phí trạm này được cấp thẩm quyền cho biết là do doanh thu trạm bị sút giảm so với phương án tài chính ban đầu.