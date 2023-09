TAND Tối cao trả lời kiến nghị về Án lệ số 47

TAND Tối cao vừa ban hành hai công văn trả lời kiến nghị có liên quan đến Án lệ số 47/2021/AL.

Mâu thuẫn trong việc định tội danh

Theo đó, thực tiễn cho thấy việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án giết người thuộc các trường hợp phạm tội chưa đạt gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá tài liệu, chứng cứ và áp dụng án lệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cụ thể, một số vụ án mà bị can có hành vi dùng hung khí nguy hiểm (chủ yếu là dao, gậy) tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại nhưng mức độ và cường độ tấn công không mạnh, không liên tục; bị hại chỉ bị thương tích nhẹ.

Dùng dao nhọn đâm vào

vùng bụng là vùng trọng yếu

Chỉ vì lời nói của anh C (bị hại) có tính chất thách thức, kích động mà Đ (bị cáo) đã dùng dao nhọn là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng bụng (mạn sườn bên trái) của anh C là vùng trọng yếu trên cơ thể con người.

Theo kết luận giám định thì anh C bị thương tích 5% và đây là thương tích ở thời điểm giám định (sau gần năm tháng vụ án xảy ra), không phải thương tích ở thời điểm xảy ra vụ án nên không phản ánh đúng thương tích của anh C và tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Việc anh C không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Đ.

Do đó, hành vi của Đ đủ yếu tố cấu thành tội giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và có tính chất côn đồ.

