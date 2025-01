TAND TP Hà Nội đang xét xử bị cáo Trần Đình Triển 09/01/2025 17:30

(PLO)- Bị cáo Trần Đình Triển đăng tải bài viết trên mạng xã hội có nội dung không xác thực, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 9-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959, hành nghề luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, có 12 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Đình Triển.

Bị cáo Trần Đình Triển bị xét xử theo Điều 331.

HĐXX gồm 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Một kiểm sát viên của VKSND Tối cao và 1 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, ngày 3-2-2013, bị can Trần Đình Triển đã tạo lập tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook mang tên “Trần Đình Triển”, đăng ký với thông tin là Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân. Tài khoản facebook này chỉ do cá nhân bị can Trần Đình Triển quản lý, sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.

Trong quá trình hành nghề luật sư, bị can Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành tòa án và việc điều hành của lãnh đạo TAND Tối cao có những vấn đề chưa hợp lý.

Do đó, trong thời gian từ ngày 23-4-2024 đến ngày 9-5-2024, bị can Trần Đình Triển đã soạn thảo và đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook “Trần Đình Triển”.

Kết luận giám định xác định, thông tin đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Đình Triển khai nhận các thông tin, nội dung nêu trong các bài viết trên là tự thu thập, nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan về ngành Tòa án và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao mà không có thông tin, tài liệu, chứng cứ xác thực để kiểm chứng.

Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, cáo trạng xác định ông Triển phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và đã có Thư xin lỗi gửi Chánh án TAND Tối cao nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Quá trình điều tra vụ án, bà Mai Thị H (SN 1961, trú tại tỉnh Tuyên Quang) có đơn tố cáo ông Trần Đình Triển về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, bà H nhận thức được việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa bà và Văn phòng Luật sư Vì Dân của ông Trần Đình Triển là quan hệ dân sự, nên đã có đơn xin rút nội dung tố cáo.