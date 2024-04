Tập đoàn Thuận An nói về khả năng tiếp tục thực hiện các gói thầu ở TP.HCM 19/04/2024 18:07

(PLO)- Đến nay, nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường của 2/3 dự án đơn vị tham gia.

"Mọi thứ hiện nay Thuận An vẫn làm việc, triển khai bình thường. Các công tác ở hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, vành đai 3, công nhân vẫn đang thi công bình thường" - ông Trần Đức Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An trao đổi với PLO chiều 19-4.

Còn vướng mắc cần sớm tháo gỡ

Ông Khoa cho biết thêm, dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên còn chậm là do vướng mắc nguồn vật liệu cát đắp gặp khó khăn, mặt bằng đổ thải chưa có. Sau khi giải quyết các khó khăn này thì nhà thầu (Thuận An) sẽ triển khai thi công đồng bộ.

Cũng trong chiều 19-4, Tập đoàn Thuận An đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (chủ đầu tư). Trong đó nêu hiện tại nhà thầu đã lên kế hoạch thi công, tuy nhiên vẫn còn có một số khó khăn, vướng mắc nên nhà thầu vẫn chưa thể triển khai thi công được.

"Theo tình hình chung, nguồn cung cấp cát san lấp đang rất khan hiếm, việc tìm kiếm nhà cung cấp cát rất khó khăn. Nhà thầu đã tìm được một số nguồn cát san lấp và trình chủ đầu tư. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn còn đang thiếu giấy cam kết cung cấp cát cho hai gói thầu của Thuận An nên chưa được chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu đang làm việc với nhà cung cấp để sớm hoàn thiện và cung cấp đầy đủ hồ sơ" - văn bản của Thuận An nêu.

Dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An. Ảnh: Nguyễn Châu

Ngoài ra, các bãi đổ thải của hai gói XL05, XL06 thuộc dự án này vẫn chưa được chủ đầu tư chấp thuận nên nhà thầu không thể triển khai công tác đào nền đường; đào hố móng hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước.... Đồng thời, địa điểm chứa cấu kiện đúc sẵn cũng đã hết nên nhà thầu không tiếp tục thi công đúc cấu kiện đúc sẵn được.

Phía Thuận An kiến nghị sớm được xem xét, chấp thuận nguồn vật liệu cát đắp và bãi đổ thải cho gói thầu XL-05, XL-06 trong thời gian sớm nhất để có thể triển khai thi công đồng bộ.

Trao đổi với PLO, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc quản lý của dự án Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cho biết: "Qua kiểm tra công trường hai gói thầu và báo cáo của nhà thầu tư vấn giám sát thì Thuận An đã ngưng thi công từ ngày 17-4. Ban quản lý đã có văn bản gửi công ty về việc thực hiện hai gói thầu này."

Duy trì nhân công, thiết bị ở công trường 2 dự án

Đối với gói thầu xây lắp 2 (XL2): Xây dựng Hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỉ lệ liên danh 40%, tương đương 105 tỉ đồng.

Gói thầu đã thi công từ tháng 4-2020 và đến nay nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị bình thường tại công trường. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý III-2024.

Đối với gói thầu XL5, xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức, thuộc dự án thành phần 1, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng tám nhà thầu khác, tổng giá trị hợp hợp đồng hơn 2.303 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỉ lệ liên danh 26,5%. Gói thầu đang ở giai đoạn bắt đầu thi công. Đến nay, nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường