Tàu hỏa phải dừng khẩn cấp vì lái phụ bị ném đá trúng đầu 12/07/2024 16:55

Tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 10-7, tàu Hà Nội - Lào Cai khi đi đến khu gian Mậu A - Mậu Đông, tỉnh Yên Bái thì bị nam thiếu niên ném đá lên khoang lái. Phụ lái Nguyễn Văn Quân, 53 tuổi, bị đá ném trúng đầu, chảy nhiều máu.

Sau khi băng bó tại chỗ, ông Quân được tàu hàng đưa về ga Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và chuyển đến Bệnh viện Mậu A. Qua chụp chiếu, ông Quân bị tổn thương phần mềm, khâu 10 mũi, hiện vẫn nằm ở bệnh viện theo dõi.

Đến sáng 11-7, chi nhánh đầu máy Hà Nội phải đưa ban lái máy và phụ lái đến ga Mậu Đông để bổ sung nhân lực, đoàn tàu mới hoạt động trở lại.

Hiện công an đang làm việc với nam thiếu niên nghi ném đá lên tàu.

Theo đánh giá của VNR, đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, uy hiếp an toàn chạy tàu.

“Hành vi ném đá có chủ ý gây bị thương cho lái tàu trong khi đang điều khiển vận hành đoàn tàu có thể dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của hành khách và nhân viên đường sắt trên đoàn tàu, cũng như người dân xung quanh; gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và ngành đường sắt…” - VNR đánh giá.

Vì vậy, VNR vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái và công an địa phương xử lý nghiêm theo quy định vụ lái phụ bị ném đá trúng đầu nói trên nhằm răn đe, tránh tái diễn sự việc tương tự.

Ngoài ra, VNR cũng đề nghị Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an có liên quan chỉ đạo Công an, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành có đường sắt đi qua xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Đặc biệt là các trường hợp ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu làm bị thương lái tàu.

Theo VNR việc ném đất, đá lên tàu vẫn thường xảy ra trong những năm qua, đối tượng hầu hết là thiếu niên.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, ngành đường sắt ghi nhận 75 vụ ném đất, đá lên tàu làm vỡ 79 kính đầu máy, toa xe. Các địa phương có số vụ ném đất, đá lên tàu nhiều nhất gồm: Khánh Hòa (18 vụ), Đồng Nai (15 vụ), Bình Định (8 vụ), Quảng Nam (8 vụ), Bình Thuận và Thừa Thiên Huế mỗi địa phương ghi nhận 5 vụ. Còn lại tại Quảng Trị, Quảng Ngãi và Ninh Thuận, mỗi địa phương xảy ra 4 vụ.

Ngành đường sắt và địa phương phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của thanh, thiếu niên. Ảnh: C.NAM

Trước thực trạng này, VNR đã chỉ đạo các đơn vị đường sắt liên quan thường xuyên triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống ném đất, đá lên tàu. Chẳng hạn như phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, xử lý tình trạng ném đất, đá lên tàu tại những khu vực hay xảy ra tình trạng ném đất, đá lên tàu.

Thêm vào đó, ngành đường sắt cũng thường xuyên theo dõi, tổng hợp những vụ ném đất đá lên tàu để làm việc với các địa phương nhằm triển khai giải pháp phòng, chống, ngăn chặn.