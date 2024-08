Tây Ninh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 13/08/2024 18:23

(PLO)- Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh năm 2024 được tổ chức “điểm” ở huyện Dương Minh Châu.

Ngày 13-8, tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh Tây Ninh tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Tỉnh Tây Ninh tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, Cục Truyền thông CAND; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và lãnh đạo các sở, ban, ngành và Nhân dân tỉnh Tây Ninh tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, ông Đinh Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Chà Là, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Chà Là, cho biết trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền... đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới; khơi dậy sự đồng lòng nhất trí của nhân dân với ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong đó, lực lượng công an, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ



Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Huy cho biết tại xã Chà Là, nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng, tiêu biểu, như: Mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Họ đạo Cao Đài tự quản về ANTT” đã góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Ông Phạm Tất Thắng đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh nói chung, xã Chà Là nói riêng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đóng góp chung vào thành tựu của đất nước.

Ông Thắng nhấn mạnh, để duy trì và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo mọi điều kiện để Công an tỉnh Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phạm Tất Thắng cũng nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải dựa vào quan điểm “hướng về cơ sở”, “lấy dân làm gốc”, “lấy khu dân cư là địa bàn hạt nhân” để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tây Ninh tổ chức ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, các cấp phải làm tốt công tác dân vận khéo và không ngừng phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức cấp xã; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ và không gây phiền hà cho nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và UBND xã Chà Là đã tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.