Ten Hag đưa ra thông điệp thách thức sau màn ngược dòng khó tin của MU

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) sau khi Manchester United ngược dòng đánh bại Brentford khó tin với tỉ số 2-1 ở vòng 8 Premier League trên sân nhà Old Trafford nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ của “siêu dự bị” Scott McTominay.

Scott McTominay được HLV Erik Ten Hag tung vào sân ở phút 87 và chỉ 10 phút có mặt trên sân, kể cả thời gian bù giờ, tiền vệ người Scotland đã tái hiện lại khoảnh khắc Fergie Time kinh điển bằng 2 pha lập công ở phút bù giờ, khi tưởng chừng “quỷ đỏ” đã nhận thất bại muối mặt ngay trên sân nhà Old Trafford.

Sau trận ngược dòng giành 3 điểm hú hồn, HLV Erik Ten Hag đã ca ngợi các cầu thủ của mình đã chiến đấu hết mình và giữ vững niềm tin ở Old Trafford. Ông thầy người Hà Lan cũng cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ hết mình, bất chấp MU bị Brighton dẫn trước cho đến sau phút 90. Erik ten Hag nói "bạn tự tạo ra vận may cho mình" sau khi chứng kiến ​​​​Manchester United ghi hai bàn ở phút bù giờ để đánh bại Brentford và giúp ông “giữ ghế” ở Old Trafford.

"Siêu dự bị Scott McTominay trở thành người hùng của MU. ẢNH: GETTY

MU đang đối mặt với nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra kể từ những năm 1970. Cú đúp ở phút bù giờ 90+3 và 90+7 của “siêu dự bị” Scott McTominay là đủ để tiễn Brentford về nhà với cảnh trắng tay.

Điều đó có nghĩa là MU hiện đã thắng 4 và thua 4 trong 8 trận đấu tại Premier League. HLV Erik như Ten Hag nói sau trận đấu: "Bạn tự tạo ra vận may cho mình. Tôi thực sự tự hào về đội này. Họ đã tiếp tục tiến bộ cả trận. Họ đã giữ vững niềm tin."

Chiến lược gia người Hà Lan cũng nói thêm: "Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Họ đã giúp chúng tôi tiếp tục tiến lên và chúng tôi đã tạo nên bước ngoặt. Bạn cảm thấy sự bùng nổ. Để diễn tả cảm giác này, tôi không thể, nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời mà tôi có thể nói với bạn”.

Ten Hag rất vui vì các học trò chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Scott McTominay nói với Premier League Productions về đóng góp to lớn của anh mang lại chiến thắng cho đội nhà: "Đó có thể là một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi trên sân bóng. Hai bàn thắng vào phút cuối thật khó tin, nhưng tôi rất vui khi có thể đóng góp và cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được gì”.

Bất chấp chiến thắng nâng cao tinh thần “quỷ đỏ”, vẫn còn những câu hỏi về việc liệu MU đã vượt qua khủng hoảng chưa và họ có giữ phong độ ổn định trong thời gian tới. Sau trận này, các CLB sẽ tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia.

Đây là khoảng thời gian quý giá để Ten Hag làm mới MU cũng như chờ cho các trụ cột bình phục chấn thương. Chiến lược gia người Hà Lan buộc phải điền tên Harry Maguire và Jonny Evans vào đội hình xuất phát, vì hai trung vệ Lisandro Martinez và Raphael Varane không có mặt.

MU có màn ngược dòng kinh điển theo kiểu Fergie Time. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, HLV Thomas Frank của Brentford đang trên đà chuẩn bị cho một chiến thắng lịch sử nhưng lại phải than thở về sự tàn nhẫn của bóng đá. HLV Thomas Frank nói: "Bóng đá thật tàn nhẫn trong những khoảnh khắc như thế này. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất nhiều điều đúng đắn khi đến Old Trafford.

Hiệp một, chúng tôi chơi gần như hoàn hảo, pressing, phản công tốt và xứng đáng dẫn trước. Tất nhiên là bạn biết đấy trong hiệp hai, bạn sẽ bị áp lực ở đây. Tôi thực sự cảm thấy như chúng tôi đã phòng ngự rất tốt và không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào cho MU, à... cho đến phút bù giờ thứ ba”.

