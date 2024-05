Ten Hag lý giải tinh tế về 2 'kỷ lục ngược' của MU 20/05/2024 13:03

Thầy trò Erik ten Hag giành 3 điểm trong ngày cuối cùng của mùa giải Premier League bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton nhưng vẫn không thể vượt qua Newcastle trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Manchester United “không thể thoát khỏi lịch sử không mong muốn” bất chấp chiến thắng nâng cao tinh thần trước trận chung kết FA Cup vào thứ Bảy với Man City trên sân Wembley.

Trong khi nhiệm kỳ của HLV Roberto De Zerbi ở Brighton kết thúc trong thất bại, thì chiến thắng thuyết phục của Newcastle trước Brentford đồng nghĩa với việc MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League với 60 điểm, thấp nhất từ ​​trước đến nay.

Diogo Dalot và Rasmus Hojlund ghi bàn giúp MU thắng Brighton 2-0 ở vòng cuối cùng Premier League. ẢNH: GETTY

Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, MU kết thúc một chiến dịch với hiệu số bàn thắng bại âm. Và điều đó đã không xảy ra ở Old Trafford kể từ chiến dịch 1989 - 1990. Mùa giải này, MU kết thúc với hiệu số -1.

Nhưng trong một diễn biến kỳ lạ, nếu MU thắng Man City để vô địch FA Cup, họ sẽ đảm bảo 1 suất dự Europa League mùa tới và loại Newcastle khỏi các cúp châu Âu. Chiều ngược lại, nếu MU thất bại trước Man City, họ sẽ không có vé tham dự 3 cúp châu Âu mùa tới.

Đã có hơn 50 trường hợp chấn thương và bệnh tật riêng biệt tại MU trong mùa giải này khiến các cầu thủ không thể ra sân thi đấu, nhưng đó không phải là lý do bào chữa cho màn trình diễn tệ hại của “quỷ đỏ”.

MU rất hiếm khi giành chiến thắng ở mùa này. ẢNH: GETTY

Ngay cả MU dưới thời HLV David Moyes cũng đứng thứ 7 Premier League năm 2014 với hiệu số bàn thắng bại là +21. Điều này cho thấy tương lai mịt mờ tại Old Trafford đang đón chờ HLV Erik Ten Hag, bất kể MU có thắng Man City ở chung kết FA Cup hay không. HLV Erik ten Hag đưa ra lời bào chữa tinh tế sau khi MU lập kỷ lục không mong muốn. Ten Hag khẳng định “mọi người đều biết” tại sao MU lại có kết quả tệ hại như vậy, có thể ông ám chỉ đến danh sách chấn thương của họ.

Ten Hag tiếp tục bảo vệ phương pháp huấn luyện của mình trong bối cảnh ông liên tục bị chỉ trích. Mùa giải trước, Ten Hag dẫn dắt MU đứng thứ ba Premier League để có suất tham dự Champions League, đồng thời vào chung kết FA Cup và vô địch Carabao Cup. Nhưng ông đã chứng kiến ​​sự sa sút nghiêm trọng của MU mùa này. Chiến lược gia người Hà Lan thường cho rằng kết quả tệ hại của MU là do vô số ca chấn thương.

Có những giai đoạn Ten Hag mất tới 5 trung vệ vì chấn thương và điều đó khiến ông phải tìm kiếm những giải pháp chắp vá hàng thủ, điều góp phần vào thành tích phòng ngự kém cỏi của họ. Và Ten Hag coi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mùa giải kém cỏi của MU.

Những ca chấn thương khiến đội hình MU tan nát, đặc biệt là ở hàng thủ. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của Manchester United chia sẻ: “Cho đến nay, Manchester United vẫn chưa đủ tốt. Mặc dù so với hai năm trước, chúng tôi có nhiều hơn 2 điểm (60 điểm so với 58 điểm), nhưng đứng thứ tám là thành tích tệ nhất. Đó là sự thật nhưng lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn. Chúng tôi biết lý do đằng sau, mọi người đều biết lý do đó, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để đi sâu vào vấn đề”.

Với việc đồng chủ sở hữu mới của MU là Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện cuộc đại tu dàn nhân sự lãnh đạo đội bóng, tương lai của Erik Ten Hag tại Old Trafford trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết. Sau trận chung kết FA Cup, việc Ten Hag có ở lại MU hay không sẽ trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, Ten Hag tự tin rằng, với một đội hình đang trở lại và sung mãn về thể lực, MU có thể cạnh tranh.

Ten Hag ám chỉ quá nhiều ca chấn thương khiến Manchester United chơi không tốt mùa này. ẢNH: GETTY

Erik Ten Hag cho biết thêm: "Nói về tất cả những điều chúng tôi phải chịu đựng trong mùa giải này, thật tốt khi đưa các cầu thủ trở lại (sau chấn thương). Họ đã làm việc chăm chỉ, quyết tâm chơi những trận cuối cùng của mùa giải và đặc biệt là trận chung kết FA Cup. Chúng tôi có các lựa chọn và hy vọng, chúng tôi sẽ có một tuần vui vẻ và mọi người đều đồng lòng. Chúng tôi sẽ có một đội hoàn chỉnh và chúng tôi sẽ chiến đấu để giành FA Cup”.