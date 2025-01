Tết Dương lịch 2025: Liệu thời tiết có 'xoay chiều' trước không khí lạnh lạ thường? 01/01/2025 12:00

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng ngày 1-1-2025, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ (riêng Bắc Bộ trưa, chiều trời nắng). Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 11-14 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C. Cũng như các tỉnh phía Bắc, thời tiết dịp Tết Dương lịch tại khu vực Hà Nội, dự báo ngày có mây, không mưa, sáng sớm trời rét, có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20-23 độ C; ban đêm có mây, không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 13-16 độ C.