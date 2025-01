Bản tin trưa 02-01: Bộ Công an điều tra vụ sập giàn giáo thủy điện; Triệt phá sới bạc 'khủng' tại TP.HCM 02/01/2025 11:53

(PLO)- Bộ Công an điều tra vụ sập giàn giáo thủy điện làm 5 người chết, mất tích; Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ khai thác titan liên quan Công ty Hưng Thịnh; Công an TP.HCM triệt phá sới bạc “khủng” tại Câu lạc bộ Diamond, quận 3; Bắt khẩn cấp 2 vợ chồng nói 'biết tao là ai không' khi đánh tài xế xe ôm ở quận 1; Bắt cặp đôi chuyên trộm các quán nước, cửa hàng ở TP.HCM.