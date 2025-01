Thẩm định Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự 15/01/2025 06:01

Chiều ngày 14-1, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Công an cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019, công tác thi hành án hình sự từng bước đi vào nền nếp, nghiêm minh, chặt chẽ. Các quyền và chế độ của người chấp hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: H.M

Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự 2019 là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự; đổi mới phương thức quản lý, giám sát, giáo dục đối với người hành án hình sự tại cộng đồng...

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến cụ thể về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Đại diện VKSND Tối cao bày tỏ sự băn khoăn về sự phù hợp khi dùng Dự thảo luật này để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự. Đại diện VKSND Tối cao đề nghị bổ sung thêm hai đối tượng là mẹ kế và bố dượng vào Điều 3 về thân nhân của người chấp hành án hình sự để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Đại diện Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H.M

Đại diện TAND Tối cao đề nghị rà soát các quy định của dự thảo Luật với Luật Tư pháp người chưa thành niên để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đơn cử như các quy định về thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

Bên cạnh đó, có một số thuật ngữ giữa Bộ luật Hình sự và dự thảo Luật chưa thống nhất như: chấp hành hình phạt và thi hành án phạt tù, giảm mức hình phạt đã tuyên và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, sửa đổi để có sự thống nhất giữa 2 luật.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: H.M

Đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị nghiên cứu quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định số lượng người chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam phù hợp với đặc thù quân đội. Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay, số lượng phạm nhân chấp hành án tại cơ sở giam giữ của Bộ Công an là khá nhiều, trong khi đó số lượng phạm nhân chấp hành án tại cơ sở giam giữ của quân đội lại khá thấp. Do đó, nên nghiên cứu xây dựng cơ chế, quy định về việc điều chuyển phạm nhân chấp hành thi hành án giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ đối với việc bỏ quy định về kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù; bỏ quy định về nhiệm vụ của trại giam trong việc nhận tài sản, tiền mà phạm nhân, thân nhân của phạm nhân tự nguyện nộp tại trại giam.

Việc này nhằm tạo điều kiện để phạm nhân thực hiện nghĩa vụ của mình, bảo đảm việc chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước cũng như thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, bổ sung dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của trại giam trong việc phối hợp tạo điều kiện để cơ quan THADS vào trại giam làm việc trực tiếp với phạm nhân giải quyết việc thi hành án.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ thông tin sinh trắc học của người chấp hành án được thu thập là những thông tin gì, có tương đồng với các thông tin được quy định tại Luật Căn cước hay không; cơ quan nào xác nhận việc chưa có thông tin về sinh trắc học…

Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và khẩn trương hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định.