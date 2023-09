Thắng Guam như ván tennis, U-23 Việt Nam lên ngôi nhất bảng

(PLO)- Nếu Văn Tùng tinh tế hơn, con số bàn thắng của U-23 Việt Nam không phải chỉ 6.

Trận đấu thứ hai của lượt trận thứ nhất bảng C vòng loại U-23 châu Á vừa kết thúc trên sân Việt Trì (Phú Thọ), theo đó U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Guam 6-0 và tạm thời đứng vị trí thứ nhất bảng C. Trước đó, Yemen thắng Singapore 3-0.

Rõ ràng tình hình bảng C sau lượt trận đầu tiên đã cho thấy, Việt Nam và Yemen sẽ tranh ngôi nhất bảng C. Tuy nhiên trận chung kết bảng C giữa Việt Nam (VN) và Yemen lại không diễn ra ở lượt trận cuối cùng ngày 12 và nó nằm ở lượt trận thứ hai, tức ngày 9-9.

Nhiều năm trước, các tuyến của Guam tham dự các vòng loại châu Á thì hầu hết là các cầu thủ gốc Hoa, Nhật Bản và các cầu thủ vùng nam Thái Bình Dương, nhưng lần này U-23 Guam lại có rất nhiều cầu thủ da trắng tóc vàng. Họ tuy có trình độ bóng đá không cao, nhưng có sức mạnh và họ đã phá lối chơi của VN ở hiệp 1.

Phải sau hơn 30 phút thì lưới của thủ môn Michael của Guam mới lần đầu tiên rung lên. Guam tổ chức phòng ngự số đông và rất khỏe nên đeo bám rất quyết liệt.

Cũng phải thừa nhận ngay 30 phút đầu trận thì tay săn bàn Văn Tùng của VN bỏ lỡ đến ba cơ hội mà nếu tinh tế hơn Văn Tùng đã phải đem về hai bàn thắng rồi. Mãi đến phút 33 thì Văn Đô mới phá thế bế tắc của VN trước cầu môn Michael.

Sau pha căng ngang của Thanh Nhàn từ ngoài biên vào, Văn Đô lao xuống trực diện cầu môn và sút bằng lòng bàn chân đưa bóng bay vào lưới mở điểm và tạo hưng phấn cho VN.

Năm bàn thắng còn lại của VN do công Văn Tùng (phút 53, 11m), Văn Cường (phút 68), Thanh Nhàn (phút 79), Văn Toàn (phút 83) và Vĩ Hào (phút 89, 11m).

Guam chỉ được cái khỏe, khả năng tổ chức và dàn xếp tấn công hầu như chưa có gì ấn tượng và thủ môn Michael của Guam phải sáu lần vào lưới nhặt bóng đã phản ánh đúng khả năng của họ.

Như vậy sau lượt trận đầu, VN lên ngôi nhất bảng C, Yemen ở vị trí thứ hai. Lượt trận thứ hai (ngày 9-9): Singapore - Guam (16 giờ), VN - Yemen (19 giờ).

Trong khi đó, ở bảng G (gồm Trung Quốc, UAE, Ấn Độ và Maldives) thi đấu tập trung tại Trung Quốc, Maldives đã bất ngờ bỏ giải vào giờ chót khiến lượt trận đầu bảng này chiều 6-9 đã tạm hoãn để xếp lại lịch.

DUY ÂN