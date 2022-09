Thang Long Real Group ký kết đối tác hợp tác chiến lược cùng Cen Land

Theo thỏa thuận hợp tác, Cen Land là đối tác chiến lược triển khai dự án FIATO Premier và các dự án khác do Thang Long Real Group phát triển trên cả nước. Dự án FIATO Premier do Thang Long Real Group phát triển, bao gồm 2 phân khu, 4 tháp cao 15 tầng mang tên Avita, Benito, Cosy và Dream, cung cấp hơn 400 sản phẩm như căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, căn thông tầng (duplex), căn thương mại dịch vụ và penthouse đang trở thành tâm điểm đầu tư và an cư tại TP. Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thái Hà - Tổng Giám đốc Thang Long Real Group chia sẻ: “Với khẩu hiệu “Lấy khách hàng làm trung tâm”, chúng tôi đã kiến tạo nên chuỗi dự án FIATO để tiếp tục hành trình dựng xây cộng đồng, cống hiến nhiều giá trị sống cho xã hội và FIATO Premier chính là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu theo định hướng mới của chúng tôi”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group khẳng định: “Cen Land vinh dự khi được cùng Thang Long Real Group triển khai hợp tác dự án FIATO Premier. Bằng kinh nghiệm, sự uy tín, Cen Land cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Thang Long Real Group trong việc xây dựng và kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng đến khách hàng”.

Thang Long Real Group đã kiến tạo dự án FIATO Premier giữa trung tâm thành phố Thủ Đức trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường bất động sản xanh, phong cách sống như nghỉ dưỡng giữa khu đô thị năng động, cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. FIATO Premier sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội như: mật độ xây dựng thấp, diện tích cây xanh, mặt nước lớn, cảnh quan đồng bộ, hạ tầng khớp nối, hệ tiện ích đẳng cấp phục vụ mọi nhu cầu của cư dân.

Trên tổng diện tích 16.592 m2, dự án bao gồm 2 phân khu với 4 tháp cao 15 tầng mang tên Avita, Benito, Cosy và Dream, cung cấp ra thị trường hơn 400 sản phẩm từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, căn thông tầng (duplex), căn thương mại dịch vụ, penthouse.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Thang Long Real Group và Cen Land là dấu mốc quan trọng thắt chặt thêm mối quan hệ tin cậy, bền vững cho đôi bên. Đồng thời, cái bắt tay chiến lược giữa hai tên tuổi hàng đầu được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mới cho thị trường, mang tới các sản phẩm bất động sản hoàn thiện nhất cho khách hàng.