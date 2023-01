Thanh Hóa có tân Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh

(PLO)- Thượng tá Đỗ Quang Huy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 12-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Quang Huy (SN 1978), Phó Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã trao quyết định, đồng thời chúc mừng Thượng tá Đỗ Quang Huy được Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết trong quá trình công tác dù ở cương vị nào, Thượng tá Huy cũng không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc. Có uy tín, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà mong muốn Thượng tá Huy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Quang Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

ĐẶNG TRUNG