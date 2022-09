Thanh Hóa công bố các quyết định của Bộ Công an về bổ nhiệm cán bộ

Chiều 13-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an đối với Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đại tá Lê Như Lập được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát THADS, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định bổ nhiệm cho hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của hai cán bộ thời gian qua.

Trong quá trình công tác, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh và Đại tá Lê Như Lập được phân công phụ trách ở nhiều lĩnh vực, luôn thể hiện được năng lực, trách nhiệm và uy tín đối với công việc, với cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà mong muốn thời gian tới Đại tá Lê Như Lập và Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, chủ động nắm chắc tình hình.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên từng lĩnh vực công tác được giao, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.