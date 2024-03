Thành lập ‘Lực lượng đặc nhiệm tái sinh Old Trafford', cơ hội ngàn năm có một của MU

(PLO)- Sir Jim Ratcliffe lên kế hoạch phá bỏ Old Trafford và thay thế bằng sân vận động trị giá 3 tỉ bảng Anh tại MU.

Tỉ phú người Anh, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS là Sir Jim Ratcliffe đã hoàn tất thỏa thuận mua lại 27,7% cổ phần của Manchester United từ nhà Glazer vào đầu năm nay. Sir Jim Ratcliffe sẽ toàn quyền kiểm soát hoạt động bóng đá của “quỷ đỏ” thay nhà Glazer và ông đang nhanh chóng tìm cách cách mạng hóa đội chủ sân Old Trafford cả trong và ngoài sân cỏ.

Solskjaer bị sa thải trong cuộc họp 5 phút, sao MU bật khóc (PLO)- HLV Ole Gunnar Solskjaer bị “sa thải trong cuộc họp 5 phút” sau khi các cầu thủ Manchester United khóc trong phòng thay đồ.

Sir Jim Ratcliffe muốn phá bỏ Old Trafford và xây ngôi nhà mới cho Manchester United với chi phí lên tới 3 tỉ bảng Anh. Sân vận động mới sẽ được xây dựng trên địa điểm Old Trafford hiện tại hoặc trên khu đất liền kề với nó, với mục đích biến nó thành đấu trường lớn nhất và tốt nhất của bóng đá thế giới. Người đồng sở hữu mới của MU Sir Jim Ratcliffe đã thành lập một “đội đặc nhiệm” để khám phá các phương án nhằm tái tạo lại sân Old Trafford ở Greater Manchester.

Sir Jim Ratcliffe tạo nên "đội đặc nhiệm tái sinh Old Trafford" với những tên tuổi như Lord Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham và huyền thoại MU Gary Neville. ẢNH: MIRROR

Truyền thông nước Anh như tờ Mirror hay Sun Sports đều dùng đến cụm từ “Lực lượng đặc nhiệm tái sinh Old Trafford” trong kế hoạch vĩ đại của Sir Jim Ratcliffe. “Lực lượng đặc nhiệm tái sinh Old Trafford” do Lord Sebastian Coe làm chủ tịch, ngoài ra có cả cựu đội trưởng MU Gary Neville và Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham.

Sir Jim Ratcliffe đã cân nhắc việc cải tạo sân Old Trafford với chi phí 1 tỉ bảng Anh, nhưng ông cho rằng, quyết định tốt nhất là “san phẳng” sân Old Trafford và xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới, hiện đại.

Chủ sở hữu lớn nhất của MU là nhà Glazers đã bật đèn xanh cho dự án của Sir Jim Ratcliffe. Đây là dự án “siêu to, siêu khổng lồ” mà Sir Jim Ratcliffe kỳ vọng sẽ tạo ra một “Wembley của phương Bắc” có khả năng tổ chức các trận đấu quốc tế và các trận chung kết lớn.

Old Trafford có thể bị phá bỏ nhường chỗ cho sân mới của MU. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe cho biết: “Miền Tây Bắc nước Anh là nơi tập trung nhiều câu lạc bộ bóng đá lớn hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, tuy nhiên chúng tôi không có sân vận động quy mô như Wembley, Nou Camp hay Bernabeu. Chúng tôi sẽ không thể tự mình thay đổi điều đó, đó là lý do tại sao “lực lượng đặc nhiệm” này rất quan trọng để giúp chúng tôi nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này”.

Trong khi đó, cựu đội trưởng MU Gary Neville nói: “Old Trafford đã phát triển trong suốt lịch sử của mình và rõ ràng chúng ta đang ở thời điểm phải thay đổi một lần nữa để đảm bảo rằng Manchester United có một sân vận động đẳng cấp thế giới phù hợp với câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới.

Trong khi tôi muốn điều tốt nhất cho Manchester United, tôi cũng muốn điều tương tự cho cộng đồng xung quanh. Old Trafford phải là một sân vận động mà toàn bộ Greater Manchester có thể tự hào và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững, gắn kết ở một khu vực của thành phố đã bị bỏ quên quá lâu”.

Lord Sebastian Coe là trưởng "lực lượng đặc nhiệm" do Sir Jim Ratcliffe thành lập. ẢNH: GETTY

“Trưởng lực lượng đặc nhiệm tái sinh sân Old Trafford” Lord Coe cho biết: "Trong suốt sự nghiệp thể thao của mình, tôi đã thấy các sân vận động có tiềm năng trở thành tâm điểm cho một cộng đồng vững mạnh và là chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

Điều đó chắc chắn đúng với các địa điểm mà chúng tôi đã xây dựng ở phía đông London cho Olympic 2012 và chúng tôi đã quá hạn thực hiện một dự án có quy mô và tham vọng tương tự ở phía bắc nước Anh”.

Trong khi đó, thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham cho biết: “Việc phát triển một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới sẽ giúp thu hút đầu tư, tạo việc làm và dẫn đến những cơ hội mới không chỉ mang lại lợi ích cho Old Trafford mà còn cho cộng đồng trên toàn khu vực thành phố của chúng ta và hơn thế nữa”.

Sir Jim Ratcliffe muốn thay thế sân Old Trafford bằng một sân hoàn toàn mới cho MU. ẢNH: PA

Sir Jim Ratcliffe muốn MU có sân vận động tốt nhất thế giới trong bóng đá và sẵn sàng tài trợ một phần cho dự án từ khối tài sản trị giá 40 tỉ bảng Anh của cá nhân ông. Tuy nhiên, người đứng đầu INEOS sẽ tìm cách thu hút các đối tác tài trợ từ cả khu vực công và tư nhân, với dự án cũng bao gồm nhà ở, trung tâm giải trí, kinh doanh và giáo dục nhằm tạo cơ hội việc làm và thu hút đầu tư mới vào khu vực.

MU có thể dễ dàng thắng 75/100 trận dưới thời Ten Hag (PLO)- HLV Erik ten Hag đổ lỗi cho thất bại của MU khi chiến lược gia người Hà Lan khẳng định “không đội nào có thể giải quyết được khó khăn” nếu rơi vào tình thế như đội bóng của ông.

GIA ĐỊNH