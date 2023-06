Thanh tra Sở GTVT TP.HCM tăng cường trị taxi gian lận

(PLO)- Lực lượng thanh tra Sở GTVT còn nhiều hạn chế khi làm nhiệm vụ, trong khi một số tài xế nhiều mánh khóe.

Sau vụ "gian lận" cước taxi, Thanh tra sở GTVT TP.HCM đã báo cáo Sở GTVT về tình hình hoạt động, xử phạt taxi ở TP.

Xử phạt 21 trường hợp vi phạm

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở đã phát hiện và lập biên bản 21 trường hợp vi phạm liên quan đến việc gian lận cước taxi, với số tiền xử phạt là hơn 138 triệu đồng.

Trong đó, tại khu vực sân bay Tân Sơn nhất đã phát hiện và lập biên bản 14 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 134,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng là 1 trường hợp. Thanh tra Sở GTVT cũng tước phù hiệu 2 tháng đối với 5 trường hợp, tạm giữ phương tiện là 1 trường hợp.

Các lỗi vi phạm như: Đỗ xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", sử dụng xe taxi chở hành khách không niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước xe theo quy định; không có số điện thoại giao dịch ghi trên xe theo quy định; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định...

Đặc biệt, Thanh tra Sở cũng đã xử phạt trường hợp điều khiển xe taxi có đồng hồ tính tiền cước nhưng không đúng quy định là 2 trường hợp; sử dụng xe taxi chở hành khách lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định 2 trường hợp.

Bên cạnh đó, các khu vực khác trên địa bàn TP đã phát hiện và lập biên bản 7 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 3,9 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chính như: Đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển Cấm dừng và đỗ xe Dừng xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi.

Qua kiểm tra phát hiện hai doanh nghiệp vi phạm. Cụ thể, đơn vị vi phạm là công ty CP Vận tải Sài Gòn Tourist (sử dụng nhãn hiệu “Saigontourist”). Hiện Thanh tra Sở sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định.

Đơn vị thứ hai là Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn – Chi nhánh Bình Thuận (sử dụng nhãn hiệu “Cheap Taxi”). Hiện Thanh tra Sở kiến nghị Sở GTVT TP có văn bản gửi đến Sở GTVT tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Ông Phạm Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết trong quá trình kiểm tra, xử lý vẫn còn gặp các khó vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặc dù có dư luận thường xuyên phản ánh tình trạng xe taxi chèn ép hành khách, lấy quá giá cước quy định nhưng việc xử lý còn nhiều khó khăn vì đòi hỏi phải bắt quả tang hành vi vi phạm của lái xe hoặc có tin báo nhưng khi lực lượng kiểm tra đến nơi thì lái xe taxi đã bỏ đi nơi khác.

Hơn nữa, giới tài xế của những loại xe này rất nhiều mánh khóe, có nhiều thủ đoạn lẫn trốn, đối phó với lực lượng

Bên cạnh đó, thẩm quyền Thanh tra Sở có phần hạn chế. Đơn cử như không được phép dừng phương tiện, nên chỉ kiểm tra, xử lý được đối với những phương tiện có dấu hiệu vi phạm về quy tắc giao thông.

Khi đó, Thanh tra Sở mới kiểm tra thêm các nội dung có liên quan đến các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi và xử lý nếu có vi phạm.

Hơn nữa, đối với các trường hợp cố tình gắn các thiết bị can thiệp vào đồng hồ tính cước, Thanh tra Sở cũng không có chuyên môn để xác định hành vi vi phạm.

Trước thực trạng trên, Thanh tra Sở kiến nghị Sở GTVT có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có biện pháp răn đe, chấn chỉnh tình trạng các phương tiện tham gia của đơn vị hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật.

Đơn cử như thường xuyên vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, “nhái nhãn hiệu”, “chặt chém” hành khách... Từ đó, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và tình hình an ninh du lịch đối với các du khách khi đến TP.

Đồng thời, đề nghị khi cấp phù hiệu xe taxi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi ký giấy cam kết chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở GTVT TP kiến nghị Sở GTVT TP có văn bản đến Hiệp hội Taxi TP đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị vận tải và lái xe taxi nhằm không làm mất hình ảnh về hoạt động taxi trên địa bàn TP.

Song song, Thanh tra cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi ký hợp đồng với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi yêu cầu các đơn vị này ký giấy cam kết chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật.

