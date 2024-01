Thầy dạy lái vi phạm nồng độ cồn, trên xe chở 3 học viên

Ngày 13-1, Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết, trong đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn, PC08 Công an Thanh Hoá phát hiện một thầy dạy lái vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.174 mg/l khí thở.

Theo đó, thực hiện cao điểm của Bộ Công an về cao điểm xử lý nồng độ cồn dịp Tết và phương án của C08 về tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT, TTXH trên tuyến Quốc lộ 1A, Phòng PC08, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm.

Anh T là thầy dạy lái xe, vi phạm nồng độ cồn mức 0.174 mg/l khí thở. Ảnh CA

Quá trình thực hiện, vào hồi 7 giờ 57 phút ngày 13-1, tại Km 335+20 QL1A thuộc địa phận Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra xe ô tô mang BKS 36A-550.xx.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là anh HTT, 41 tuổi, là giáo viên dạy lái xe Trường đào tạo lái xe trung cấp nghề GTVT Hưng Đô Thanh Hoá. Kiểm tra nồng độ cồn, anh T vi phạm ở mức 0.174 mg/l khí thở.

Anh này cho biết, tối qua có đám giỗ nên uống 5 cốc rượu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong phương tiện theo quy định. Thời điểm kiểm tra, trên xe dạy lái còn chở theo 3 học viên.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

