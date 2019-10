Công an Hà Nội tung quân trước trận đấu Việt Nam - Malyasia

20 giờ tối nay (10-10), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.



Đại diện Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết đơn vị sẽ huy động 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng hướng dẫn giao thông, trong đó có việc chống cổ động viên quá khích đua xe trái phép.



Công an Hà Nội tổ chức nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự trong trận đấu Việt Nam - Malaysia. Ảnh minh họa

Tương tự, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cũng cho hay sẽ huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị của Công an TP triển khai công tác đảm bảo an ninh tại sân vận động Mỹ Đình trước, trong và sau trận đấu.

Đặc biệt, đơn vị này triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm kiểm soát an ninh, ngăn chặn cổ động viên có hành vi gây rối, ẩu đả, đốt pháo sáng. Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, khán đài của sân Mỹ Đình sẽ được lắp camera giám sát.

Sau trận đấu, Trung đoàn cũng có phương án để chống hành vi tổ chức đua xe trái phép.

Trong một diễn biến khác, Phòng CSGT mới đây phát đi thông báo về việc phân luồng giao thông từ xa nhằm phục vụ cho trận đấu nói trên. Nhiều tuyến đường trong khu vực TP sẽ bị hạn chế phương tiện, giao thông được điều tiết theo các hướng nhằm giảm lưu lượng xe dồn về sân Mỹ Đình.

Theo đó, từ 15 giờ đến 22 giờ 30 ngày 10-10, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long.

Từ 17 giờ đến 19 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ 30 ngày 10-10, hạn chế các phương tiện (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến: Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng.

Công an Hà Nội khuyến khích cổ động viên, người hâm mộ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đến tham dự trận thi đấu bóng đá và đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ.