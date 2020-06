Công Phượng và đồng đội TP.HCM đại thắng SL Nghệ An 3-1

Chủ sân Vinh hào hứng đón khách TP.HCM với những ấn tượng sau năm vòng đấu mà đến cả người trong cuộc còn không tin vào cuột lột xác của mình. SL Nghệ An rất hy vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch bất bại, không chỉ để duy trì ngôi nhất bảng V-League mà còn không để thủng lưới sau 450 phút còn trinh nguyên.

Các học trò Ngô Quang Trường dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả trên sân Vinh đã chơi rất hưng phấn, dù không quá táo bạo phá cách kiểu đá phòng ngự chặt, phản công nhanh quen thuộc.



Phạm Văn Thành (phải) sút thủng lưới thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, chấm dứt 489 phút chưa thua của SL Nghệ An. Ảnh: VPF.

Cả hai đều thận trọng thủ chặt như nhau với tư tưởng không thua trước khi tìm cách phá lưới đối phương. Có một điều lạ trong cuộc đối đầu này, hai cầu thủ cũ của SL Nghệ An là tiền vệ Hoàng Thịnh và Phi Sơn đang khoác áo TP.HCM không ra sân như thường lệ. Duy chỉ có Sầm Ngọc Đức, hay Công Phượng vẫn có suất trong đội hình xuất phát.

Vận may đến với TP.HCM ở phút 39, chân sút Phạm Văn Thành bất thần cầm bóng đột phá nhanh trong vòng cấm. Trung vệ Gustavo đã bay người ngăn cản nhưng bóng lại tìm đến Văn Thành giúp anh nhẹ nhàng sút qua kẽ chân của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng mở điểm cho đội khách.



Công Phượng dũng mãnh vượt qua hàng phòng ngự của chủ sân Vinh để nhân đôi cách biệt cho đội khách TP.HCM. Ảnh: VPF.

Rất hưng phấn sau bàn thắng, các học trò ông Chung Hae-seong gia tăng áp lực tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu hiệp hai. Và chỉ cần 5 phút (từ phút 57 đến phút 62), hàng thủ SL Nghệ An lơi lỏng để thủng lưới thêm hai lần thật đáng tiếc. Đầu tiên là bàn thắng của Công Phượng đến rất dễ dàng sau một pha phản công nhanh. Tiếp đó, Amido Balde sút tung lưới chủ nhà khi tuyến phòng ngự không tổ chức kèm người, để cách biệt bị đào sâu đến 3-0.

Phan Văn Đức và đồng đội bị thua nặng buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ danh dự, hơn là tham vọng san bằng tỉ số quá lớn. Tuy nhiên, hàng thủ rắn chắc của TP.HCM khiến các chân sút chủ sân Vinh bất lực. Và nếu tận dụng tốt những tình huống phản công, khách có thể ghi thêm bàn thắng, mà tiếc nuối nhất là lúc Xuân Nam sút bóng đập xà ngang.



Phan Văn Đức và đồng đội rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi một trận thua đậm trên sân nhà. Ảnh: NGỌC DUNG.

Khi số phận của trận đấu sắp sửa an bài, hai cầu thủ gốc Nghệ An của đội khách là Phi Sơn và Hoàng Thịnh mới vào sân để duy trì cảm giác bóng.

Bàn gỡ 1-3 an ủi cho chủ sân Vinh diễn ra vào phút 89 do công của Gustavo và để mất ngôi đầu bảng về chính tay CLB TP.HCM. Các học trò ông Chung Hae-seong đang có phong độ ấn tượng sau trận thắng đậm Viettel 3-0 trên sân Thống Nhất lại tiếp tục thắng lớn trên sân khách SL Nghệ An.