Đá cho vui và 'làm từ thiện' ở giải hạng Nhất

Chiều 8-10, ba đội mạnh đều thắng gồm Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Phước 2-1, Sanna Khánh Hòa – Phố Hiến 1-0 và Bình Định – An Giang 2-0. Cuộc chơi của các đội chiếu trên giải hạng Nhất ngày càng lộ rõ hơn chân tướng ai “đá cho vui”, ai thiếu lực, ai, muốn "làm từ thiện", ai khao khát sẽ đoạt một suất thăng hạng V-League 2021.

Trên sân Quy Nhơn dưới cơn mưa tầm tã, chủ nhà Bình Định không cần tung ra lực lượng mạnh nhất vẫn đủ sức qua mặt An Giang không có khát vọng với lối chơi thiếu sinh khí.



Tiền đạo Thanh Bình lập cú đúp cho Bình Định vào lưới khách An Giang, nuôi hy vọng soán ngôi Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: AM.

Tình huống cười ra nước mắt ở phút 23, đội trưởng Sỹ Tú của An Giang giật mình với đường chuyền về éo le của đồng đội, anh cũng không quá cố gắng đeo bám mà chấp nhận để cho đối phương dốc bóng trong chốn không người. Tiền đạo Thanh Bình đột nhập vòng cấm không ai kèm rất dễ dàng nhận bóng và sút tung lưới khách mở điểm cho chủ nhà.

Cầu thủ An Giang gần như không thích tấn công và suốt trận chỉ sút cầu môn đối phương chưa đếm hết ngón của một bàn tay. Họ còn bất cẩn phạm lỗi với Hữu Thắng trong vòng cấm giúp cho Thanh Bình hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền 11 mét.

Bình Định không mấy khó khăn giành chiến thắng để bỏ túi 3 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng đeo bám đối thủ lớn đầu bảng Bà Rịa Vũng Tàu.

Ở sân Nha Trang, chủ nhà Sanna Khánh Hòa cứ ngỡ vật vã trong cơn thiếu thốn vì cầu thủ bị nợ tiền lót tay và phản đối nghỉ tập lại cố gắng gượng qua mặt Phố Hiến 1-0. Bàn thắng duy nhất do công của Đình Kha đánh đầu từ một quả phạt góc từ phút thứ 8. Các học trò HLV Hứa Hiền Vinh nỗ lực tấn công nhiều hơn ở hiệp hai với nhiều pha bắn phá nguy hiểm nhưng tiếc là cột dọc từ chối bàn thắng của họ. Trận thua cho thấy Phố Hiến vẫn còn non nớt trong cuộc chơi khắc nghiệt giành một suất lên hạng.



Giới hâm mộ Bà Rịa Vũng Tàu cuồng nhiệt...



... khi học trò HLV Trần Minh Chiến giữ vững phong độ với trận thắng Bình Phước 2-1. Ảnh: AM.

Hạnh phúc nhất ở vòng đầu tiên của lượt về tranh ngôi vô địch 1 tỷ cùng một vé V-League là thầy trò Trần Minh Chiến. Họ bất ngờ để đội khách Bình Phước mở điểm sau pha đánh đầu của Hữu Lâm ở phút 21 nhưng các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu không quá nôn nóng để mất thế trận.

Chỉ 2 phút sau đó, Đình Bảo đã san bằng cách biệt cho chủ nhà. Kiên nhẫn tấn công đến giữa hiệp hai, Bà Rịa Vũng Tàu ấn định 2-1 sau một pha dứt điểm hụt đầy may mắn của Tiến Phong biến thành một đường dọn cỗ cho Trung Nhân ăn bàn vào lưới trống Bình Phước.

Chiến thắng đội duy nhất thắng mình ở lượt đi, Bà Rịa Vũng Tàu (27 điểm) vẫn duy trì ngôi nhất bảng và giữ khoảng cách nhiều hơn 4 điểm so với hai đội bám đuổi ráo riết Sanna Khánh Hòa, Bình Định. Trong khi đó, Phố Hiến dù rất muốn lên hạng nhưng do còn xanh non đã bị các đối thủ bỏ xa khi chỉ có 23 điểm, cùng hai đội “đá cho vui” Bình Phước (17 điểm), An Giang (15 điểm).



Sanna Khánh Hòa vượt qua khó khăn để duy trì vị trí nhì bảng sau chiến thắng Phố Hiến 1-0. Ảnh: AM.

Ở nhóm sáu đội chạy đua trốn một suất rớt hạng, ba CLB bóng đá Huế (15 điểm), Tây Ninh (14 điểm), Đắk Lắk (10 điểm) chiếm nhiều lợi thế hơn nhờ điểm số cao hơn, tinh thần phấn chấn và lực lượng đồng đều. Phía dưới, Đồng Tháp (8 điểm) chót bảng và Cần Thơ hạng 10 (9 điểm) yếm thế nhất do thiếu điểm tựa tài chính để duy trì sinh hoạt tối thiểu.

Việc đá bóng mà thèm thuồng nhìn vào nồi cơm nhà hàng xóm sẽ làm cho cầu thủ Cần Thơ và Đồng Tháp mệt mỏi. Riêng với Long An hạng 11 (9 điểm) rộng cửa thoát hiểm vì họ không thiếu tiền và giỏi ứng biến hơn.

Các cặp đấu của nhóm dưới trận đầu lượt về ngày 9-10: Đắk Lắk – Đồng Tháp (15 giờ 30), Huế - Long An (16 giờ), Tây Ninh – Cần Thơ (16 giờ).