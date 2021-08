Đội tuyển Việt Nam đấu trên sân nhà không khán giả cổ vũ. ẢNH: ANH THỎA

Tại cuộc họp mới nhất với Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch và các ban ngành chức năng, VFF đề xuất phương án trận đấu đội tuyển Việt Nam không khán giả.



Cụ thể vào ngày 7-9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ hai thuộc khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 (khu vực châu Á) với tư cách đội chủ nhà. Tức chỉ 5 ngày sau chuyến làm khách trên sân của Saudi Arabia.

Nhằm tạo điều kiện cho thầy trò HLV có thêm động lực cổ vũ từ khán giả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã kết nối và được các cơ quan chức năng đồng ý cho đón khán giả với số lượng hạn chế. Dự kiến, sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 10-30% sức chứa. Cùng với đó, các cổ động viên “Chiến binh sao vàng” phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Trước mắt trong trận tiếp đội tuyển Úc vào ngày 7-9, mọi thành viên liên quan đến trận đấu sẽ hoạt động trong điều kiện “bong bóng an toàn” – phương thức đã được Olympic Tokyo cũng như các thể thao khắp thế giới áp dụng rất thành công.

Do không có nguồn thu từ việc bán vé, VFF cũng đang đề xuất giảm giá thuê sân Mỹ Đình trước đó được đề xuất 350 triệu đồng/ trận.