Vừa trở lại Ý dẫn dắt AS Roma, HLV Jose Mourinho đã gặp ngay rắc rối với chấn thương cực nặng của hậu vệ trái Leonardo Spinazzola.

Leonardo Spinazzola dính chấn thương Achilles ở trận tứ kết Euro 2020 Ý thắng Bỉ 2-1 và phải nghỉ thi đấu đến 6 tháng.



Spinazzola dính chấn thương nặng khi phục vụ cho đội tuyển quốc gia Ý và AS Roma phải tìm người thay thế gấp. ẢNH: AFP

Để tìm người thay Spinazzola tạm thời, HLV Jose Mourinho muốn ký hợp đồng với Alex Telles dưới dạng cho mượn nhưng CLB cũ của ông là Manchester United đã ngăn chặn.

Alex Telles đến MU vào mùa hè năm ngoái từ Porto nhưng không có chỗ đứng trong đội hình của HLV Ole Gunnar Solskjaer do phong độ quá xuất sắc của Luke Shaw. Hậu vệ trái Telles chỉ có 9 trận ra sân thi đấu cho MU ở Premier League mùa trước.

Dù Telles không phải là sự lựa chọn số 1 của Solskjaer nhưng MU đã từ chối lời đề nghị hỏi mượn Telles từ AS Roma. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bán ngôi sao 28 tuổi người Brazil này chứ không cho mượn.

Trước đó, AS Roma từng mượn trung vệ Smalling từ MU sau đó mua đứt. Nhưng bây giờ, MU không sẵn sàng làm điều tương tự với Telles.



MU chỉ muốn bán đứt Telles chứ không cho mượn. ẢNH: GETTY

Theo Sky Sport (Ý), HLV Mourinho cảm thấy khó chịu trước động thái ngăn chặn Telles tới AS Roma của đội bóng cũ. Mourinho khởi đầu ở AS Roma khá suôn sẻ khi CLB có trận giao hữu đại thắng Montecatini với tỉ số 10-0.

Trong buổi họp báo đầu tiên tại AS Roma, Mourinho chỉ chia sẻ về kế hoạch dài hạn ở CLB chứ không nói về mục tiêu vô địch ở mùa tới.

Mourinho cho biết, “Bạn luôn nhắc về danh hiệu nhưng chúng tôi nói về dự án và công việc. Chúng ta có thể dễ dàng hứa hẹn về một danh hiệu nhưng thực tế thì khác. Chúng tôi nói về dự án và cải thiện đội bóng.

Chủ sở hữu AS Roma không muốn thành công không bền vững, họ muốn đạt được mục tiêu và điều gì đó lâu dài. Điều này thì khó hơn. Chúng tôi muốn phát triển bền vững và tôi cùng CLB có chung quan điểm này. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc rồi chúng tôi cũng sẽ có một danh hiệu”.



Mourinho trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt AS Roma. ẢNH: GETTY

Trước đây, Mourinho từng dẫn dắt Inter Milan đến cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Serie A và cúp quốc gia Ý – Coppa Italia. Inter Milan đã vô địch Serie A mùa trước dưới thời HLV Antonio Conte.

Chia sẻ về vấn đề này, Mourinho tự hào cho biết, “Có một số HLV trong lịch sử CLB mà bạn không bao giờ nên so sánh với HLV khác. Ở AS Roma, đừng so sánh Capello hay Liedholm với HLV khác. Đối với Inter Milan, đừng bao giờ so sánh người khác với Herrera hoặc tôi, bởi vì họ không thể làm được điều đó”.

Ở AS Roma, Mourinho sẽ có dịp đối đầu với người đồng hương Bồ Đào Nha và là cậu học trò cũ ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ronaldo hiện đang đầu quân cho CLB Juventus.

Mourinho nói về Ronaldo một cách hài hước, “Cristiano Ronaldo không cần lo lắng về tôi vì tôi không chơi ở vị trí trung vệ. Nếu tôi đá hậu vệ, tôi sẽ đánh bật cậu ấy. Nhưng thật không may, tôi không đủ giỏi và đã quá già để đấu với cậu ấy”.



Theo truyền thông nước Ý, Mourinho cảm thấy khó chịu vì CLB cũ MU không cho mượn Telles. ẢNH: GETTY

Trước đó, Jose Mourinho đã đồng ý dẫn dắt AS Roma với bản hợp đồng 3 năm sau khi bị Tottenham sa thải vào tháng 4.