HLV Sir Alex Ferguson đã ca ngợi và tôn vinh HLV Jose Mourinho khi chiến lược gia của CLB AS Roma chuẩn bị gia nhập vào danh sách những nhà quản lý ưu tú.

Theo đó, Mourinho, 58 tuổi sẽ có trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV khi AS Roma tiếp đón Sassuolo ở vòng 3 Serie A vào lúc 1h45 ngày 13-9.

Trong 2 thập kỷ làm HLV, “người đặc biệt" Mourinho có một CV lấp lánh bao gồm 2 Champions League và hàng loạt chức vô địch quốc nội ở Bồ Đào Nha, Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Đỉnh cao của Mourinho là cú ăn ba lịch sử cùng Inter Milan với danh hiệu Champions League, Serie A và Coppa Italia trong 1 mùa giải. Mourinho được coi là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với cá tính không lẫn vào đâu.



Sir ALex Ferguson và Mourinho từng nhiều lần đối đầu nảy lửa trên sân... ẢNH: MIRROR

Huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ đồng ý với quan điểm này và ông đã lên tiếng ca ngợi Mourinho nhân dịp chiến lược gia người Bồ Đào Nha gia nhập CLB 1.000 của Hiệp hội các nhà quản lý bóng đá (LMA).

Sir Alex Ferguson chia sẻ trên website của LMA: “Đạt được thành tích 1.000 trận đấu với tư cách nhà quản lý là một ngày đáng tự hào đối với Jose và gia đình của ông ấy, đúng như vậy.

Để đạt được cột mốc đó với tư cách HLV là thành tích xuất sắc của Jose Moirinho, đặc biệt là khi ông giành các danh hiệu ở 4 giải đấu lớn châu Âu và tất nhiên giành được 2 Champions League trong suốt chặng đường của mình.

Thành tích của Jose sẽ luôn đảm bảo cho ông được công nhận là một trong những HLV vĩ đại nhất. Thay mặt hiệp hội các nhà quản lý bóng đá, tôi xin chúc mừng và chào mừng Jose Mourinho đến với CLB 1.000 Hall of Fame”.



... Tuy nhiên, cả hai luôn giành cho nhau sự tôn trọng. ẢNH: MIRROR

Mourinho khởi đầu bùng nổ với Porto (Bồ Đào Nha) khi giành 5 danh hiệu lớn trong 2 mùa giải trước khi dẫn dắt Chelsea vào năm 2004. Tại đây, Mourinho giúp The Blues vụt sáng thành thế lực của bóng đá Anh với danh hiệu Premier League, FA Cup và League Cup. Đặc biệt, Chelsea đăng quang Premier League 2004 - 2005 với kỷ lục chỉ nhận đúng 15 bàn thua sau 38 trận đấu.

Mourinho tiếp tục giành 4 danh hiệu với Inter Milan, bao gồm cú ăn ba duy nhất trong lịch sử bóng đá Ý vào năm 2010 trước khi bổ sung vào tủ danh hiệu khổng lồ của mình các chiếc cúp tại Real Madrid và Manchester United. Mourinho cũng có lần thứ hai dẫn dắt Chelsea tương đối thành công trước khi ông bị sa thải.

Mourinho có 17 tháng làm HLV trưởng Tottenham rồi bị chủ tịch CLB Daniel Levy sa thải vào tháng 4 vừa qua, vài ngày trước khi Tottenham bước vào trận chung kết Carabao Cup (League Cup) với Manchester City. Đội bóng thành London hi vọng giành danh hiệu đầu tiên sau 13 năm nhưng một Tottenham không Mourinho đã thua Man City 0-1 trong trận chung kết.



Đỉnh cao của Mourinho là tại Inter Milan với cú ăn ba lịch sử. ẢNH: GETTY

Mourinho sau đó nhanh chóng tìm được công việc mới ở AS Roma. Sau 2 trận đầu tiên ở Serie A, AS Roma toàn thắng giành 6 điểm kèm hiệu số ấn tượng +6 và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp sau Lazio và Inter Milan. AS Roma dưới thời Mourinho đã thể hiện phong độ ấn tượng ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn sau 2 trận.

Chia sẻ về việc chuẩn bị bước vào thời khắc lịch sử của mình, Mourinho cho biết: “Tôi rõ ràng là rất vui khi đạt được cột mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp huấn luyện vào cuối tuần này, nhưng đồng thời tôi luôn tập trung ở trận đấu tiếp theo thay vì chăm chú vào thành tích cá nhân. Đó đều là những trận đấu quý giá mà tôi đã trải qua cho đến nay.



Mourinho đang dẫn dắt AS Roma. ẢNH: AS ROMA

Được giới thiệu vào CLB 1.000 của hiệp hội các nhà quản lý các liên đoàn bóng đá là một thành tích mà tôi rất tự hào. Tôi xin cám ơn LMA vì đã ghi nhớ cột mốc quan trọng này và rất nhiều trận đấu mà các đội của tôi đã thắng trong thời gian vừa qua”.