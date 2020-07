Ít nhất một tháng nữa, V-League mới trở lại

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng việc bốn CLB đề nghị hủy V-League chứ không hoãn chờ thời điểm thích hợp tổ chức lại là tiêu cực vì lý do không chính đáng. Theo đó, bốn đội SL Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam gửi công văn và nêu ý kiến hủy giải V-League vì những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến sắp tới, một số đội bóng khác cũng bày tỏ quan điểm với các nhà làm giải theo chiều hướng dừng hẳn V-League, nếu không sớm xác định thời điểm bóng lăn trở lại. Bầu Đức của đội HA Gia Lai cho biết sẽ theo ý kiến số đông, vì nhiều đội có những khó khăn riêng về tài chính khi chỉ cho cầu thủ tập chay mà vẫn trả lương như bình thường.



Chủ tịch VPF Trần Anh Tú và các cộng sự quyết tâm cho bóng lăn trở lại để không mất uy tín với các nhà tài trợ. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông Trần Anh Tú sau cuộc họp với Thường trực VFF đã chia sẻ vẫn quyết tâm tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia. Ông phân tích bóng đá sống bằng tài trợ và nếu không tuân thủ hợp đồng sẽ mất uy tín, dẫn đến mất nguồn tài trợ.

Bên cạnh đó, V-League và giải hạng nhất vẫn phải diễn ra bởi đây là những sân chơi rèn luyện chính cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế vào cuối năm nay. Nhưng vấn đề khiến các CLB quan tâm là thời điểm bóng lăn trở lại và giải pháp tình thế của các nhà tổ chức ra sao?

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết dự kiến các giải chuyên nghiệp Việt Nam về đích vào ngày 31-10 là đẹp và giúp thầy trò Park Hang-seo toàn tâm toàn ý cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Tuy nhiên, có khả năng AFF Cup (dự kiến tổ chức từ ngày 23-11 đến 31-12) sẽ dời lại sang năm 2021 nên khoảng thời gian trống này sẽ thoải mái cho V-League và giải hạng nhất về đích.



Nhiều đội bóng ý kiến nên trao cúp vô địch V-League 2020 cho CLB Sài Gòn đang nhất bảng xếp hạng nếu hủy giải. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một phương án khác là việc đội SHB Đà Nẵng hiện đang phải cách ly 14 ngày tại nơi đóng quân theo lệnh giãn cách xã hội của thành phố Đà Nẵng nên không thể ra khỏi địa phương. Ông Tú cho biết giả sử sau 14 ngày nữa, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, thì VPF sẽ kiến nghị đưa thầy trò Lê Huỳnh Đức sang một địa phương khác để tiếp tục thi đấu. Dĩ nhiên, đội SHB Đà Nẵng phải cách ly thêm 14 ngày theo quy định, chưa kể những phát sinh khác.

Nếu đúng như toan tính của Chủ tịch VPF, như vậy ít nhất phải sau một tháng nữa SHB Đà Nẵng mới trải qua các quy trình y tế thì V-League mới có thể lăn bóng trở lại.

Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang trong sự nóng lòng của các CLB đang phải chịu đựng sự tác động của dịch bệnh COVID-19 vừa trở lại.