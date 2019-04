Nguyên nhân khiến HLV Lê Thành Liêm lên tiếng, phân trần

Sự việc xảy ra tại chặng đồng đội tính giờ, diễn ra sáng 24-4 tại TP Tuy Hòa - Phú Yên. HLV Lê Thành Liêm không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng phân bua sau vạch đích.

Theo giải thích của HLV họ Lê, xe cứu thương địa phương lẫn xe người dân TP Tuy Hòa đã ngáng đường... khiến hai đội đua Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và An Hạt Ngọc Trời An Giang buộc phải giảm tốc độ, gây ảnh hưởng đến thành tích của đội.

HLV Lê Thành Liêm bức xúc sau mức đến.

Mặc dù bức xúc nhưng HLV Lê Thành Liêm khẳng định, ông không làm đơn hay khiếu nại gì với BTC cuộc đua.

Kết quả ở chặng đấu 11, đội đua sở hữu đương kim áo vàng Nguyễn Thành Tâm Tập Đoàn Lộc Trời An Giang đạt hạng nhì chặng, xếp sau êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ. Hạng 3 thuộc về tập thể Dược Domesco Đồng Tháp.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua Nguyễn Trường Tài vượt lên chiếm áo vàng, do Huỳnh Thanh Tùng nắm giữ sau 10 chặng đua liên tiếp.

Sáng mai (24-4), đoàn thi đấu đấu chặng 12 Tuy Hòa - Nha Trang đường dài 120 km vượt đèo Cả.