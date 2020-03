Ông Park lo chống ‘dịch’!

Ông Park an tâm hơn với hàng công So với danh sách đội tuyển quốc gia gần nhất ở trận thắng UAE 1-0 hồi tháng 11-2019, ông Park sắp tới sẽ vắng ba cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ là Huy Hùng, Xuân Trường và tiền đạo Hà Minh Tuấn đều do chấn thương. Tuy nhiên, thầy Park không quá lo lắng ở hai tuyến trên vì còn những sự thay thế không mất cân đối khác như Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy, hay màn tái xuất ngọt ngào của Công Phượng. Ông Park cũng còn những cầu thủ chạy cánh ổn định như Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức hoặc đón chào sự trở lại của Phan Văn Đức…