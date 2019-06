'Quỷ đỏ' nguy cơ mất Rashford; Lampard chờ Abramovich gật đầu

“Quỷ đỏ” trước nguy cơ bị Barca, Real rút ruột

Trước sự “ve vãn” của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha Barca và Real Madrid, Manchester United buộc phải tính đến phương án tăng lương cho tiền đạo Marcus Rashford.



Tiền đạo Marcus Rashford và các đồng đội MU. ẢNH:REUTERS



Tuyển thủ Anh 21 tuổi Rashford hiện chỉ còn hợp đồng một năm với đội chủ sân Old Trafford. Mức lương 45.000 bảng/tuần hiện không còn phù hợp so với những đóng góp của Rashford nhưng MU chần chừ, chưa đáp ứng yêu cầu tăng lên 350.000 bảng/tuần mà cầu thủ này đề nghị. Tức tăng hơn 8 lần so với mức lương hiện tại.

Theo truyền thông Anh, Rashford hay thủ môn De Gea đòi tăng lương bởi sự bất hợp lý khi MU trả cho Alexis Sanchez đến 500.000 bảng/tuần. Đổi lại tuyển thủ người Chile không tạo được dấu ấn gì ở mùa giải vừa qua. Sự đòi hỏi của Rashford và vài cầu thủ khác chắc chắn khiến chủ tịch Ed Woodward đau đầu khi mà quĩ lương của “Quỷ đỏ” bị phá vỡ.



Marcus Rashford là chân sút không thể thiếu trong chiến thuật của HLV Solskjaer. ẢNH: REUTERS

Mới đây Real đã mời anh em Rashford đến Tây Ban Nha dự khán một trận đấu. Cùng với động thái này, HLV Barca Ernesto Valderde cũng khẳng định ông cực thích phong cách thi đấu của tiền đạo MU.

Nguồn tin từ tờ The Sun tiết lộ: “Rashford trưởng thành từ MU và không có ý định rời đi. Nhưng nếu MU không đồng ý thỏa thuận mới, có thể anh ta sẽ gật đầu trước lời mới gọi từ Barca hay Real”.



HLV Frank Lampard nhiều khả năng ngồi ghế nóng Chelsea. ẢNH: AFP

Lampard về Stamford Bridge, còn chờ Abramovich đồng ý

HLV Frank Lampard có ngồi vào ghế nóng Chelsea hay không phải chờ cái gật đầu từ chủ tịch Abramovich, trước khi quay sang đàm phán với Derby County.

Cựu cầu thủ Chelsea, Lampard là sự chọn lựa hợp lý để kế nhiệm HLV Maurizio Sarri (người sẽ chuyển sang Juventus) dù The Blues chưa có thỏa thuận nào với Derby. Trong động thái gần đây, Derby County đàm phán gia hạn mới hợp đồng nhưng khó lòng giữ chân Lampard bởi ánh hào quang quá lớn của Chelsea.



Frank Lampard có thay thế người tiền nhiệm Sarri hay không, phải chờ sự đồng ý của chủ tịch Chelsea Abramovic. ẢNH: REUTERS

Như tất cả các quyết định tại Chelsea, việc bổ nhiệm Lampard phải được Abramovich chấp thuận mặc dù các cuộc đàm phán được thực hiện bởi giám đốc CLB Marina Granovskaia. Thành công sau thương vụ chuyển nhượng Eden Hazard (còn một năm hợp đồng) về Real madrid với giá 130 triệu bảng, được ông chủ Abramovich đánh giá rất cao.

Trong 16 năm sở hữu CLB Chelsea, Abramovich chưa tin tưởng một HLV người Anh nào. Tám đời HLV bị sa thải tại Stamford Bridge sẽ là sức ép đối với HLV 40 tuổi Frank Lampard, người còn khá non kinh nghiệm chinh chiến.

Nếu đạt được thỏa thuận dẫn dắt The Blues, tân HLV Frank Lampard sẽ kéo theo các trợ lý Jody Morris và Chris Jones, cả hai đều nhà cựu nhân viên của Chelsea và đang cộng tác với Lampard tại Derby.