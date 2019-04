Real 'thả thính', De Gea quay lưng mức lương mới của MU

Vì sao Zidane suýt ôm hận vì trọng dụng con trai Luca

Real Madrid suýt chút nữa ôm hận trước đội cuối bảng Huesca tại La Liga. Phải nhờ đến bàn thắng phút 89 của Benzema, Real mới thắng nhọc Huesca 3-2.

Đáng chú ý, đây là trận đấu mà HLV Zidane đã để con trai của mình là Luca Zidane bắt chính.



Thủ môn Luca Zidane nhận ngay bàn thua phút thứ 3 trong trận bắt chính, Real tiếp đội bóng bét bảng Huesca. Ảnh: AFP

Ngay phút thứ ba, con trai của Zidane đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của Hernandez. Isco và Ceballos sau đó ghi hai bàn giúp Real dẫn ngược 2-1 sau hơn 1 giờ thi đấu.

Bị dồn vào thế chân tường, đội cuối bảng La Liga vùng lên và bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 74 nhờ công của Etxeita. Rất may là Benzema sau cùng cũng mang về ba điểm cho Real ở phút cuối trận đấu. Nếu mất điểm, nhiều khả năng cha con Zidane sẽ bị chỉ trích dữ dội.

Dù Thibaut Courtois đang chấn thương nhưng Keylor Navas vẫn có thể đá chính được. Sau trận, HLV Zidane giải thích muốn Navas được nghỉ ngơi sau loạt trận đấu quốc tế vừa qua.

Luca Zidane 20 tuổi, là con trai thứ của Zinedine Zidane hiện đang bắt chính tại đội trẻ Real. Đây là trận thứ hai anh được lên đội 1, kể từ sau trận hòa 2-2 trước Villarreal cuối mùa giải trước. Thế nhưng anh đã phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau ba phút có mặt trên sân Bernabeu. Kết quả 3-2 trước Huesca cũng được HLV Zidane cho là chiến thắng “điên rồ” của Real tại La Liga.



Với chức vô địch Miami Open, Federer sở hữu Masters 1000 thứ 28 trong sự nghiệp. Ảnh: AP

Roger Federer đoạt danh hiệu thứ 101 tại Miami Open

Với kết quả đánh bại John Isner 6-1; 6-4 tại chung kết, cựu số 1 thế giới Federer bỏ thêm vào bộ sưu tập danh hiệu thứ 101, đồng thời là chức vô địch Miami Open thứ 4 trong sự nghiệp (sau các năm 2005, 2006 và 2017).

Trước đối thủ được mệnh danh là “máy bắn bóng” cao hơn 2 mét John Isner, Federer hầu như không chút trở ngại nào khi anh dễ dàng ba lần bẻ bàn thắng nhanh set đấu. Sau đó biến Isner thành cựu vô địch khi thắng tiếp 6-4 tại set hai. “Tôi đã ở đây lần đầu tiên vào 20 năm trước, thế nên chiến thắng rất có ý nghĩa đối với tôi”, Federer bộc bạch sau khi ôm cúp.

20 năm trước, "Tàu tốc hành" lần đầu tiên ra mắt Miami Open nhờ suất đặc cách. Và anh cũng dừng bước ngay ở trận ra quân gặp Kenneth Carlsen. Phải mất ba năm sau, “Tàu tốc hành” mới lọt đến chung kết nhưng thất bại trước huyền thoại Andre Agassi.

Chức vô địch Miami Open 2019 cũng đánh dấu danh hiệu Masters thứ 28 của Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ chỉ để thua một ván đấu trước Radu Albot ở trận mở màn. Kỷ lục được Federer nối dài khi sở hữu thành tích 56-14 trận thắng-thua tại Miami Open. Trong đó có 11 chiến thắng trước các đối thủ thuộc top 10 thế giới.



Thủ thành David de Gea liệu có dao động trước mức lương Real Madrid đề nghị? Ảnh: AP

Real Madrid trả lương cao hơn MU để câu kéo De Gea

Tờ The Sun đưa tin, David De Gea có thể bị lung lay sau khi Real đồng ý trả lương 350.000 bảng/tuần, mức lương mà MU không thể đáp ứng theo yêu cầu của thủ môn người Tây Ban Nha.

Hiện hợp đồng của thủ môn De Gea với Manchester Uinted còn thời hạn đến tháng 6-2019. Nhưng “Quỷ đỏ” đã kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm một năm. Được biết trong thời gian này, MU tìm mọi cách để đàm phán, gia hạn với ngôi sao 28 tuổi.

Mới đây, hành trình đàm phán bị gãy đổ do đôi bên không đạt được thỏa thuận. Theo đó, MU chỉ chấp nhận mức lương tăng từ 200.000 bảng lên 250.000 bảng/tuần, cùng bản hợp đồng ba năm. Con số này còn khá thấp so với yêu cầu 300.000 bảng/tuần mà De Gea đòi hỏi. Mức lương chỉ sau chân sút hưởng lương cao nhất tại Old Trafford – Sanchez.

Năm 2011, David de Gea cập bến MU từ Atletico với giá chuyển nhượng 17,8 triệu bảng. Nhưng thời điểm này, các “ông lớn” PSG hay Real sẵn sàng chi 60 triệu bảng, kèm mức lương 350.000 bảng/tuần để chuyển nhượng thủ môn sinh năm 1990.